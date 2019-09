Nuno Santos é o CEO da Wunderman Thompson. Susana Carvalho é chairman

Nuno Santos é novo CEO da Wunderman Thompson, substituindo Susana Carvalho na liderança executiva da agência que resulta da fusão entre a Wunderman e a J.Walter Thompson. Susana Carvalho, há 20 anos à frente da agência de publicidade, assume o cargo dechairman.

“Entrego simbolicamente o bastão desta corrida de estafetas ao Nuno Santos, fechando um longo ciclo da agência e desejando-lhe tudo de bom nesta nova etapa. Foram quase três décadas, 20 à frente da empresa. Vou ficar a apoiar o Nuno nesta fase de transição e de transformação no que ele necessitar, com o conhecimento e experiência que tenho das pessoas, dos clientes e do mercado”, diz Susana Carvalho, até aqui CEO da Wunderman Thompson, citada em nota de imprensa.

“Ao mesmo tempo, vou abrandar o ritmo frenético do dia-a-dia intenso da vida de uma agência para me focar verdadeiramente na sustentabilidade – numa corrida paralela que é a do planeta, com “o alto patrocínio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” para a década 20-30. Será a minha última corrida e só espero chegar ao fim, tendo contribuído de uma ínfima forma com um impacto positivo no mundo”, conclui a gestora.

Nuno Santos é a partir de agora responsável pela implementação da visão estratégica da agência, pela sua direção e crescimento, excelência criativa, inovação e tecnologia.

Vindo da Accelerate Growth (empresa de apoio a investimentos de Venture Capital e Private Equity) baseada em Londres, onde residiu nos últimos 15 anos, Nuno Santos junta-se agora à agência do grupo WPP. Foi diretor de crescimento para a EMEA na Ogilvy, diretor global de clientes para a Iconmobile e liderou a implementação da AKQA na América Latina.

Nike, Google, PMI, GSK, Nestlé, Deliveroo, Clearscore, entre outros, foi alguns dos clientes que trabalho ao longo do seu percurso profissional. É Global Mentor na WeWork Labs, ajudando start-ups a encontrarem os melhores caminhos de crescimento.

“Estamos num ponto de inflexão, na maneira como as marcas se comportam no mundo e no papel que as agências podem desempenhar para impulsionar essa evolução combinando excelência criativa, dados e tecnologia. É emocionante poder trabalhar com uma equipa como a da Wunderman Thompson, que tem profundidade e escala para ajudar as marcas a crescer. Não podia estar mais animado por fazer parte desta nova agência”, diz Nuno Santos, citado em nota de imprensa.

Esta é a mais recente alteração à estrutura diretiva da agência de publicidade da Vodafone. Em maio, ainda sob a liderança de Susana Carvalho mudou a direção criativa, com a saída de André Félix e a entrada de Pedro Magalhães.