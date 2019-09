O Hugo Veiga quer salvar a Amazónia. E tem um chip

“É difícil impedir os humanos de destruir o nosso planeta, mas podemos parar as máquinas que usam”.

A afirmação é de Hugo Veiga, diretor criativo e cofundador da AKQA de São Paulo, e explica a visão que levou à criação de Código da Consciência, a fórmula encontrada pela agência, juntamente com os parceiros Prodigo e Hefty, para colocar um escudo tecnológico protetor sobre a Amazónia impedindo o abate de zonas protegidas.

O desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho deste ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, citados pelo projeto. Com o Código da Consciência o objetivo é colocar a tecnologia ao serviço da proteção da floresta.

“O #CodeOfConscience é um escudo digital contra o garimpo e desmatamento ilegais. Uma solução já ao alcance das empresas de maquinários pesados. Bora convidar essas fabricantes para adotar o sistema. Caterpillar Volvo Construction Equipment Komatsu Construction Liebherr Mining Hitachi Construction XCMG Group Doosan Equipment SANY Group John Deere JCB Agriculture”, desafia Hugo Veiga, num post no Facebook.

O código gratuito usa dados do World Database on Protected Areas, da ONU, constantemente atualizado por ONG, governos e comunidades locais, com informação sobre as zonas protegidas. Através do GPS, o sistema deteta quando as máquinas entram numa área onde não deveriam estar, recebendo o motorista uma notificação de que está a entrar ilegalmente numa área protegida, se continuar a avançar a máquina pode ser desativada, explicam os promotores no site.

Os promotores do projeto estão a partilhar o código online e a enviar chips com o código para os CEO dos dez maiores fabricantes de máquinas pesadas. Nas redes sociais está a ser usada a hashtag #CodeofConscience para aumentar a pressão social em torno desta iniciativa.

“Já estamos em conversas adiantadas em várias frentes. Já temos uma empresa grande que já quer instalar na sua maquinaria e em toda a sua frota. Temos uma empresa gigante de tecnologia que já quer fazer parte do projeto e já estamos com conversas adiantadas com algumas dessas marcas de máquinas pesadas de construção civil. É só isso que posso dizer”, adianta o Criativo no Mundo ao Dinheiro Vivo.