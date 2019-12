O João é que sabe. 5 campanhas que marcaram 2019

A escolha não é fácil, mas o publicitário João Espírito Santo aceitou o desafio do Dinheiro Vivo: escolher as campanhas que marcaram 2019. E há uma made in Portugal. Descubra qual.

“O briefing: escolher cinco campanhas que marcaram o ano. Não é fácil. Há bem mais que cinco. Mas escolhi. Algumas poderão ser de 2018, mas só as conheci através de Cannes, em 2019. O que têm em comum, é que marcam a minha memória do ano.

Campanha: Listen Like you Used To

Anunciante: Spotify

Agência: Who Wot Why

Listen Like you Used To é recente e ainda não tem Leões. Mas terá. Acreditem. Sem trocadilhos, esta é uma campanha que me toca. O Spotify será eventualmente a app da minha vida. E tal como a aplicação, a campanha é perfeita e uma lição de tudo. De estratégia, copy, human experience, branding, media e direção de arte, onde a marca se apresenta mais uma vez com uma paleta de cores game-changer e influenciadora. E, claro, uma lição de economia: é o fim inquestionável da desculpa “não há budget”.

Campanha: Keeping Fortnite Fresh

Anunciante: Wendy’s

Agência: VMLY&R Kansas City

Conheci a campanha quando vi os vencedores de Cannes. Keeping Fortnite Fresh levou para casa o Grand Prix de Social & Influencer. E é verdade. É em tudo fresca, esta campanha. A ideia é soberba -um achado, em linguagem clássica – e traz soluções novas e inesperadas para uma categoria de marketing ainda nova, mas já dominada pela repetição de fórmulas. Uma boa influência para quem possa acreditar que basta influenciar e não é preciso criar.

Campanha: Creatability

Anunciante: Google

Agência: Google Creative Lab

Calculo que se pesquisarmos no Google as campanhas mais premiadas do ano a palavra Google surgirá no topo dos resultados. Invariavelmente com exemplos de conjugação genial da tecnologia e da criatividade. Creatability é uma iniciativa Google premiada em Cannes 2019, desta vez com o Grand Prix de Design. Pioneira e inspiradora, é uma excelente ideia que disponibiliza, através da tecnologia, ferramentas criativas a quem enfrenta as barreiras da acessibilidade.

Campanha: Unwanted Shapes

Anunciante: Meo

Agência: Partners

Fico feliz por ter uma campanha portuguesa em top of mind quando faço o rewind de 2019. Num ano em que a sustentabilidade foi trend, tom e tópico de tantas campanhas, políticas e de marcas, “Unwanted Shapes” é um manifesto natural e adequado. A ideia é relevante, bonita e brilhante e foi executada sem erro. Espero fazer uma selfie ao lado de uma das pranchas em exibição no Palais, em Cannes, em 2020.

Campanha: Holiday – The Surprise

Anunciante: Apple

Agência: TBWA/MAL

O Natal criou um mini Cannes. Todos os anos ficamos à espera de quem porá no ar a melhor campanha, com os britânicos a liderar tradicionalmente o pódio. Este ano, porém, a Apple fica em primeiro. O filme “Holiday- The Surprise” é exatamente isso: um filme. Mais que uma campanha. Onde tudo é muito, mas muito bem feito. O padrão de qualidade e exigência posto nos detalhes – e que deveria ser obrigatório em publicidade – revela acima de tudo um enorme apreço pelas pessoas que vêem o filme.