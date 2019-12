O Jorge sabe. 5 campanhas para recordar 2019

Campanhas com propósito, com doações especiais, que fazem flick flacks à retaguarda de mensagens com longos anos junto dos consumidores. Há de tudo um pouco entre as campanhas escolhidas por Jorge Teixeira como as melhores do ano. Na seleção de 2019 feita pelo diretor criativo da Fuel há também campanhas feitas em Portugal. Descubra quais.

Leia na íntegra as escolhas do criativo Jorge Teixeira.

“A melhor campanha com propósito

Campanha: Donate your Words

Anunciante: Cadbury

Agência: VCCP

A Cadbury agarrou na causa do isolamento dos mais velhos com palavras (ou ausência delas) e ações. A partir de setembro deste ano, as embalagens dos chocolates Cadbury´s apareceram sem palavras para lembrar às pessoas que no Reino Unido há 1,4 milhões de pessoas que vivem em solidão, sem falar com ninguém. Mas depois da embalagem em branco, a marca começou a escrever cheques, doando uma percentagem de vendas para projetos de apoio à Age UK, uma instituição que trabalha com essas pessoas.

O melhor flick flack à retaguarda

Campanha: Probably Not

Anunciante: Carlsberg

Agência: Fold7

Em 2019, a Carlsberg inverteu o seu slogan de anos e anos “Provavelmente a melhor cerveja do mundo” para “Provavelmente não”. Saltou-lhes a tampa? Provavelmente não. A marca admitiu que nos últimos anos estaria a dar mais importância à quantidade do que à qualidade, reformulou por completo o seu produto, a embalagem e…falou verdade. Para já, a resposta dos consumidores com esta humildade parece ter compensado, pois a marca subiu mais de dez pontos nos índices de notoriedade.

O melhor filme de Natal

Campanha: Doe Amor

Anunciante: O Boticário

Agência: AirPromo

Os filmes de Natal são o Super Bowl do resto do mundo, por isso merecem uma categoria própria. O meu vencedor do ano é o filme do Boticário, no Brasil. Neste Natal a marca convida a doar amor – seja em forma de presente, de elogio, ou de ajuda e mostra isso num filme emocionante e com propósito: o fim da história é um convite à reflexão e ação.

A melhor em Portugal

Campanha: Alface

Anunciante: Lidl

Agência: O Escritório

A alface do Lidl arrasou em todos os festivais de criatividade e eficácia. É um filme que simplesmente nos faz sorrir no meio da vida atribulada do dia-a-dia. E entrega a mensagem. E posiciona a marca. “Só” isto.

O meu melhor

Campanha: Não adianta resistir – Regresso às Aulas

Anunciante: Worten

Agência: Fuel

Posicionar o meu trabalho (da minha agência, da Fuel) junto aos que considero os melhores do mundo não é um aproveitamento, é antes um exercício de humildade, uma reflexão do muito que nos falta para chegar a esse estatuto. Em 2019, a Fuel fez grandes campanhas para os Jogos Santa Casa: o “Tcharan” do Euromilhões, o “Desportista Nato” e o “Adepto Multiclube” do Placard. O Continente tem um trabalho exemplar e inovador, como, por exemplo,a App de Duetos com o Tony Carreira. A Worten deu um “Salto Tecnológico” e fez um dos melhores do ano: o melhor filme de “Regresso às Aulas” – com um insight verdadeiro e um tom e comunicação adequado ao target. Orgulho.