O Luís sabe. 5 campanhas para recordar o ano

Mudar atitudes, comportamentos, forma de olhar para o mundo. Quando a publicidade é marcante tudo isto é alcançado. Características que fazem parte das campanhas escolhidas por Luís Marques como algumas das melhores de 2019. O diretor criativo associado da BBDO Los Angeles explica porquê.

Leia na íntegra as escolhas do criativo Luís Marques.

“Campanha: Back-To-School Essentials

Anunciante: Sandy Hook Promise

Agência: BBDO New York

A campanha da Sandy Hook Promise é a melhor do ano, na minha opinião. Para quem não sabe, a Sandy Hook Promise é uma organização que tem como objetivo principal sensibilizar os americanos em relação aos tão badalados atentados nas escolas. Ser pai de duas crianças e viver nos Estados Unidos talvez tenha contribuído para que esta campanha me tenha tocado de uma forma muito particular.

Campanha: The Tampon Book

Anunciante: The Female Company

Agência: Scholz & Friends Berlim

Como é possível que um bem essencial de higiene íntima feminina tenha um dos valores mais elevados de IVA e estar inclusive classificado como um produto de luxo, num país tão desenvolvido como a Alemanha? Foi esse o problema que a The Female Company decidiu resolver. Mas como é que uma startup consegue fazer frente à legislação?

Juntamente com a Scholz & Friends, criou um livro no qual, além de informarem acerca do problema, empacotaram tampões, conseguindo dessa forma diminuir o IVA de 19% para 7%. A campanha foi um sucesso e o Tampon Book esgotou num só dia. A ideia foi tão boa que chamou à atenção das pessoas, acabando por gerar debate. No mês passado foi anunciado que a partir de dia 1 de janeiro de 2020 os tampões serão considerados um bem essencial e ter os tão desejados 7% de imposto, na Alemanha. Simplesmente genial e eficaz.

Campanha: Bounce

Anunciante: Apple

Agência: Media Arts Labs Los Angeles

Todos os anos a Apple nos tem habituado a campanhas magníficas, e uma vez mais voltou a não falhar. Falo da campanha para os novos AirPods, materializada através do filme “Bounce” do realizador Oscar Hudson, conhecido por trabalhar com a banda britânica Radiohead. É o melhor filme publicitário do ano pela simplicidade do “storytelling” e também pela forma mágica como o executaram.

Campanha: The E.V.A. Initiative

Anunciante: Volvo

Agência: Forsman & Bodenfors

Os estudos mostram que as mulheres, os adolescentes e as crianças correm mais riscos de serem gravemente feridos em acidentes de carro do que os homens. Isto acontece pelo simples facto de os testes de colisão serem feitos com manequins com as características físicas do corpo masculino. Daí ter-se chegado à conclusão que os recursos de segurança otimizados para os homens não oferecem o mesmo nível de proteção a mulheres e crianças. A Volvo, conhecida por ter os carros mais seguros do mercado, tem estudado estes dados há vários anos para tornar os seus veículos cada vez mais seguros. A beleza desta campanha é que a Volvo partilhou todos estes anos de pesquisa com as restantes marcas da indústria automobilística, para que todos carros sejam mais seguros e a desigualdade seja apagada de uma vez por todas.

Campanha: Street Vet

Anunciante: Purina

Agência: McCann Paris

A Purina criou um produto novo especializado em comida veterinária com o intuito de melhorar a saúde dos cães. Mas como e que se convence as pessoas a considerarem um novo produto num mercado tão competitivo? A resposta foi nada mais, nada menos do que genial! A McCann Paris criou outdoors digitais que lançam feromonas no ar para incentivar os cães a fazerem chichi neles. Com um sistema mecânico capaz de analisar a urina em menos de 1 minuto, se fosse detetado um problema de saúde, o Street-Vet recomendava o produto adequado da Purina.

Segundo a agência, 69% dos donos mudaram de atitude sobre a importância de uma dieta específica para o animal após o teste. Esta campanha deixa-me muito otimista para o futuro, porque prova que se pode alcançar bons resultados de venda fora dos formatos mais tradicionais – filme, print e rádio.