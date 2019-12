O Miguel sabe. 5 campanhas que deixam boas memórias de 2019

Nem sempre é preciso orçamentos de Guerra das Estrelas para fazer uma campanha que fique na memória das pessoas. Muitas das campanhas escolhidas por Miguel Durão, sócio fundador da Stream & Tough Guy, assentam apenas numa boa ideia criativa.

Entre as cinco selecionadas pelo diretor criativo há uma feita em Portugal. Saiba qual.

Leia na íntegra as escolhas do criativo Miguel Durão.

“Campanha: A Whopper of a Secret

Anunciante: Burger King

Agência: BBH Londres

Esta é recente mas desconfio que se o exercício fosse escolher 5 campanhas que marcaram os últimos 5 anos, esta estaria lá na mesma. É brilhante de simples e barata. É uma campanha que poderia ter sido feita em Portugal.

Campanha: Naughty Or…

Anunciante: Nami

Agência: Wieden & Kennedy Nova Iorque

Copy, copy copy, copy. Copy copy! Copy copy… copy copy copy, copy copy. Podia ter sido feito em Portugal? Copy!

Campanha: The Sweetest Thing You Could Grow

Anunciante: Splenda

Agência: Humanaut

Que maravilhosa maneira de dizer que o nosso produto é especial porque não é nada de especial. Foi feita nos Estados Unidos (acho eu) mas podia ter sido feita em Portugal.

Campanha: Clear

Anunciante: Guiness

Agência: Sterling-Rice Group

Simples como a água, esta é mais uma campanha que podia ter sido feita por cá.

Campanha: Estreia-te na Fox

Anunciante: Fox

Agência: Inhouse

A boa notícia é que ainda estão por fazer centenas de milhares de boas campanhas que “podiam ter sido feitas em Portugal”. Até lá, vamos celebrando as que já são.