O Pedro sabe. 5 campanhas para rir e sonhar com 2019

Recordar um ano é ter memórias de rir, chorar e sonhar. As campanhas escolhidas por Pedro Magalhães, diretor criativo da WundermanThompson, têm tudo isso.

Leia na íntegra as escolha do criativo Pedro Magalhães.

“Campanha: Crocodile Inside

Anunciante: Lacoste

Agência: BETC, Paris

Há uns meses postei este filme no Facebook dizendo que a nossa profissão quando tudo é bem feito como neste filme, é das profissões mais incríveis. A BETC já nos habituou às grandes ideias, grandes produções e grandes metáforas épicas. Esta, continua a tradição das campanhas anteriores do conceito “Life is a beautiful sport” e na minha opinião é definitivamente a melhor e mais poderosa de todas. Continuo viciado neste filme.

Campanha: Listen like you used to

Anunciante: Spotify

Agência: Who Wot Why, Londres

“Todos dizem que o print morreu. Mas toda a gente viu e adorou a campanha “Listen like you used to” do Spotify. É uma clássica ideia de print/poster: headlines inteligentes, ótima direção de arte e um grande conceito. A diferença é que agora podemos ver também nos nossos telemóveis. O print está bem vivo. Só o mau print morreu.” Quem escreveu isto sobre esta campanha foi o Anselmo Ramos, CCO e fundador da Gut. Quem sou eu para dizer o contrário?

Campanha: The Book of Dreams

Anunciante: Argos

Agência: The & Partnership, Londres

É o meu filme preferido deste Natal. Para mim, ganhou com muitos pontos de avanço o campeonato internacional do Natal dando uma abada à John Lewis.

A fórmula não é nova mas é feita de uma forma espetacular. Gosto de tudo. Gosto do insight super simples mas muito verdadeiro, gosto do casting corajoso, adoro a música (tenho o disco), a produção é irrepreensível e tudo isto estabelece uma relação incrível entre o pai e a filha. O resultado são 2 minutos e 51 segundos de comunicação absolutamente maravilhosa, não me canso de ver em repeat.

Campanha: Ice Cream for Adults

Anunciante: Halo Top

Agência: 72andSunny, Nova Iorque

A primeira vez que vi estes filmes estive a rir p’raí durante dois dias. Que textos maravilhosos! Os diálogos estão cheios de ironia e sarcasmo e carregados do melhor humor. Que delícia. É muito inteligente a exploração da inocência das crianças e do ceticismo dos adultos, tudo porque estes gelados têm poucas calorias e por isso só interessam aos adultos. Genial! Além disso é um clássico, é a típica execução que pode durar alguns anos. Esperemos que sim.

Campanha: Dream Crazy

Anunciante: Nike

Agência: Wieden+Kennedy, EUA

É daquelas campanhas que gostaríamos de ter sido nós a fazer. Mesmo. Claro que o insight é maravilhoso, claro que está a falar de uma verdade (ou várias), claro que as execuções são irrepreensíveis, mas o melhor é o impacto causado não só nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. As reações foram maravilhosas e quase que parecem ter sido escritas por um grande copywriter.

As primeiras reações negativas e depois a resposta poderosíssima primeiro das figuras públicas e depois de praticamente toda a gente, foram um reflexo de que a publicidade quando é muito bem-feita e muito pertinente pode sair dos formatos e saltar para a vida das pessoas. Quando isso acontece desta maneira estamos verdadeiramente a ser importantes na vida das pessoas. A Nike é uma marca corajosa e isso é muito mais valioso que ser uma ótima marca de equipamento desportivo. “Nike, we are right behind you” ouvimos nós da boca de uma figura pública e também assumida consumidora. Caramba!