O Vasco sabe. 5 campanhas para recordar 2019

O prazo para responder ao briefing foi curto, mas nada que o diretor criativo Vasco Thomaz, da Partners, não esteja habituado. A entrega da sua escolha sobre as cinco campanhas que marcaram o ano veio no prazo previsto. E a escolha tem de tudo um pouco, mas começa com uma história de amor e as suas reviravoltas.

“Campanha: Crocodile Inside

Anunciante: Lacoste

Agência: BETC Paris

Esta linha da Lacoste tem-me enchido as medidas, Love story atrás de love story, sempre consistente e de execução cada vez melhor. A assinatura, em qualquer outra campanha, teria tudo para eu embirrar mas aqui não imagino outra. Na minha opinião este também é o papel da publicidade: pegar em insights reais com os quais nos conseguimos relacionar. E no meu caso, cada discussão é mesmo isto. Só faltava um cão lá no meio.

Campanha: Dream Further

Anunciante: Nike

Agência: Wieden + Kennedy

Uma boa ideia, bem executada, torna-se numa excelente ideia. Mais uma dos suspeitos do costume.

Campanha: Fly Responsibly

Anunciante: KLM

Agência: DDB Unlimited

Como diria o saudoso Bobby Robson, “muita courage” por parte de uma marca pedir o uso e consumo responsável do seu money maker.

Campanha: Argos Christmas Advert 2019

Anunciante: Argos

Agência: The & Partnership London

Não deixo de pensar na reação dos criativos quando chegou este briefing “malta vamos voltar ao catálogo físico dos brinquedos, temos que fazer uma boa campanha para isso”- “OH não…isso é tão anos 80…o catálogo não devia ser digital?… Já ninguém pega nisso”. Well, there you go.

Campanha: Os animais não são prendas

Anunciante: União Zoófila

Agência: N/A

Por último, esta da União Zoófila, que nem sequer tenho a certeza se estará alguma agência envolvida (se estiver peço desculpa, e prometo escrever 50 vezes o nome dela à la Bart Simpson). Creio que fala por si. Parabéns parabéns!!

