Paulo Martins está feliz a cantar canções tristes para gente feliz

São canções tristes para pessoas felizes e Paulo Martins não podia estar mais esfuziante com este projeto que começou a solo, mas que com o tempo, qual onda criativa imparável, foi juntando talentos de várias partes do planeta e de diferentes mundos artísticos. O primeiro EP de Sad Songs for Happy People acaba de ser lançado pelo criativo responsável por campanhas para marcas como a Benetton ou a Samsung. O primeiro single, Second, já está a rodar.

“Nos últimos três anos andei a agoniar com umas trinta canções. Entretanto, pelo meio, o projeto cresceu e juntaram-se uma artista plástica, bailarinos, realizadores e, por cortesia, desta internet doida, músicos de sessão, do Senegal a Latvia”, conta Paulo Martins, ao Dinheiro Vivo.

“Sad Songs for Happy People é um projeto aberto e invulgar no formato. Somos uma ‘sort-of-band’ com talentos ecléticos que mistura sons, palavras e imagens, automaticamente. Porque cada vez mais, música é uma experiência apreciada com os olhos. Cada tema acaba por ser um micro-projeto: por exemplo, em Second, com os bailarinos acabamos por ser cerca de 30 pessoas, por exemplo. Noutro tema, posso ser só eu com uma guitarra e um coder”, descreve.

O primeiro EP com os temas Second, Light e Twister está na rua, mas é um caminho musical que não se vai ficar por aqui. “Depois deste EP de apresentação, virão mais um ou dois, e o álbum inevitável que essencialmente já está feito. O propósito egoísta deste projeto é dar aos seus intervenientes a oportunidade para explorarem talentos e ideias que não cabem nas suas atividades profissionais. O único plano é surpreendermo-nos com cada objeto, cada canção, cada vídeo, cada capa”, confidencia Paulo Martins.

O criativo funciona em Sad Songs como uma espécie de diretor criativo, usando a música como uma ferramenta adicional de expressão, tal como já fazia, em certa medida, quando criava em publicidade, mas agora com um outro propósito.

Há mais de duas décadas ligado ao mundo da publicidade a trabalhar no mercado externo marcas como a Samsung ou a Bennetton, criativo por trás de campanhas premiadas no festival Cannes Lions com Leões, Paulo Martins faz agora uma espécie de pausa lenta ao seu trabalho criativo nesta área.

“Apesar de ter sido incrivelmente generoso comigo, o mundo publicitário – para a qual gravitei acidentalmente, hoje tem mais dificuldade em me motivar para sair da cama. Em projetos como o ‘Sad Songs for Happy People’, não crio ‘on behalf of’, não estou a representar uma marca que é uma idea pré-existente”, diz o criativo.

“Dito isto, continuo a ter o grato privilégio de consultar e produzir para marcas com as quais geralmente me identifico culturalmente”, diz.

Nos últimos três anos, depois de ter saído de diretor criativo executivo da 72andSunny, tem trabalhado como consultor criativo para marcas como Airbnb, Scotch&Soda, Polaroid Originals , Rimowa ou Adidas.