Pingo Doce produz o primeiro leite fresco de marca própria

O Pingo Doce está a vender o primeiro leite fresco de marca própria de uma cadeia de distribuição em Portugal. Este sábado começa a comunicar este novo produto, resultante da área agroalimentar do grupo, nas televisões.

Com criatividade da agência de publicidade BBDO, produção da Garage e realização de Ernesto Bacalhau, o anúncio comunica mais um produto da unidade agroalimentar do grupo, depois de campanhas promovendo a dourada, produto com origem na Madeira, de uma das unidades de aquacultura do grupo.

Há cinco anos o grupo Jerónimo Martins começou a apostar no sector agroalimentar, onde atua na produção de dourada e robalo (Madeira e Sines), carne Angus (com três herdades), leite onde tem produção e uma fábrica em Portalegre. Esta unidade assegura toda a produção de leite, natas e manteigas de marca própria para as cadeias Pingo Doce e Recheio (marcas Masterchef e Amanhecer).