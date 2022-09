Play-off da Liga dos Campeões é o programa mais visto em agosto

Thomas Lemar e Evanilson © Miguel Pereira/Global Imagens

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann (UM), que integra o grupo Mediabrands, revela que em agosto, o consumo televisivo em Portugal registou um ligeiro crescimento de 0.3% face ao mês anterior, contudo abaixo 3% dos valores do ano passado, onde ainda se sentia algum efeito da pandemia.

A SIC conseguiu manter a liderança nas audiências, terminando o mês de agosto com uma quota de share de 15.1 % (menos 0.8 p.p vs julho), já a TVI teve uma diminuição de 0.4 p.p de share face a julho, registando um share de 13.8%. A RTP1 registou um ligeiro aumento de share de 0.2 p.p , alcançando 10.3% no mês de agosto.

O grande crescimento de share dá-se mesmo nos canais Pay TV, que como um todo, crescem 0.9 pp de share vs julho. A SportTv+, os canais infantis e o canal Hollywood lideram os crescimentos deste mês. A SportTv+ terá beneficiado dos arranques da época futebolística e os canais infantis beneficiam, como é habitual, das férias escolares.

Quanto aos canais de informação, tivemos alguns movimentos contrários, com a CMTV ainda a crescer audiências (+6 pp vs. Julho) e a reforçar a sua liderança, enquanto que a SIC Notícias e a CNN Portugal perdem 7% e 2% pp de share respetivamente.

Em agosto, o programa mais visto voltou a ser o futebol, nomeadamente as duas mãos do play off para a Liga dos Campeões, emitido pela TVI. Mais de 1 milhão e 600 mil espetadores, em média, viram o Sport Lisboa e Benfica vencer as duas partidas ao Dínamo de Kiev, nos dias 17 e 23 de Agosto.

No restante ranking a disputa é feita pela TVI e SIC, sendo de destacar o Jornal da Noite da SIC que se posicionou em 2º lugar com 894 mil portugueses a ver, registando um share de 21.2% e a novela Festa é Festa IV - Verão, com 820 mil portugueses a ver e um share de 19.6%. A RTP1 conseguiu este mês 2 lugares a meio da tabela com o já histórico Preço Certo.

No que toca às audiências por período horário, em agosto a SIC conseguiu liderar em quase todos os períodos horários, ficando acima no almoço (12h30 -14h30), nas tardes (14h30 - 18h30), no pré prime (18h30 - 20h) e no late night (24h-26h30), com um share de 22.1%, 13.3%, 15.5% e 10.7%, respetivamente. Este mês, a TVI liderou apenas as manhãs (7h30 - 12h30) e com um share de 12.5%. As madrugadas (2h30 - 7h30) foram lideradas pela CMTV com um share de 6.9%. O prime time foi também ganho pela SIC, com um share de 17.7%, mais 0.9% do que a TVI.

Análise Universal McCann/ Mediabrands Insight sobre dados CAEM/Gfk reproduzidos em YUMI -Telereport; Alvo: Universo; Base: Total TV; Tipologia de audiência: Total Dia. Outros - Visionamento residual de canais não auditados e outras utilizações do televisor (inclui streaming e consolas).