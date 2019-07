Português vai liderar criatividade da Apple no Japão e Coreia do Sul

O português Ricardo Adolfo é o novo diretor criativo executivo da TBWA/Media Arts Lab para o Japão e Coreia do Sul. O criativo no mundo, até aqui na Ogilvy & Mather de Tóquio, vai ser responsável pela criatividade da agência que trabalha a Apple.

“A indústria criativa está constantemente a mudar, desafiando-nos a trabalhar à velocidade da cultura. Como criativos temos de reinventar e experimentar de forma implacável. Estou desejoso de assumir este cargo para produzir trabalho de qualidade global”, disse Ricardo Adolfo, citado em nota de imprensa.

O criativo reporta diretamente a Brent Anderson, chief creative officer global da TBWA\Media Arts Lab. “Ricardo é um líder criativo visionário. Traz consigo uma riqueza em termos de experiência de mercado, um gosto e padrões impecáveis. Irá dar nova energia ao trabalho que a TBWA\Media Arts Lab produz na região, a nível criativo e emocional, com ressonância que irá ter efeito na cultura”, disse Anderson sobre a escolha do criativo no mundo.

A nomeação de Ricardo Adolfo marca o regresso do criativo que foi copy na TBWA Lisboa, tendo mais tarde feito uma carreira internacional em agências como a 180 Amesterdão, a DDB Amesterdão e em Londres, antes de se mudar para Tóquio, para a Ogilvy onda durante cinco anos desenvolveu campanhas premiadas em festivais como a D&AD, One Show, Clio, Effies ou Cannes Lions.

Ricardo Adoldo é escritor. De contos como Os Chouriços são todos para Assar (2003), Mizé-Antes Galdéria do que Normal e Remediada (2006) ou Depois de Morrer Aconteceram-me muitas Coisas (2009) ou Tóquio Vive Longe da Terra (2015).

Tem também trabalhado em argumentos para obras de ficção. Co-assinou com o realizador Marco Martins o guião de Sara, série de televisão com Beatriz Batarda emitida na RTP2, com quem voltou a co-assinar o argumento para São Jorge. A longa-metragem estreou no Festival Internacional de Veneza, e ganhou vários prémios, incluindo o de Melhor Filme nos prémios Sofia.