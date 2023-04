Portugueses viram mais de 5 horas de televisão por dia em 2022

© Pixabay

Os portugueses passaram em média 5 horas e 21 minutos por dia a ver televisão em 2022, uma quebra de 17 minutos face à média registada no consumo televisivo em Portugal no ano anterior. Esta é uma das conclusões do "Media & Advertising Global Report" da Marktest, que sistematiza a informação mais relevante sobre a audiência e investimentos publicitários nos meios, em Portugal.

A avaliação ao consumo de televisão em Portugal permitiu ainda constatar que as mulheres, os mais idosos e os residentes no Norte são os targets com maior apetência para o meio televisivo.

Relativamente ao tipo de conteúdos televisivos mais emitidos, os programas de divertimento foram os que mais tempo ocuparam na grelha da RTP1, SIC e TVI. A única exceção entre os canais abertos foi a RTP2, onde predominaram os programas juvenis.

O "Media & Advertising Global Report" também avalia indicadores sobre a cobertura noticiosa, concluindo que os quatro canais generalistas emitiram durante o último ano 85 mil notícias com uma duração total de 3164 horas.

De acordo com os registos históricos de audiência e de cobertura noticiosa, este foi o segundo valor mais alto em horas de emissão de notícias nos últimos 15 anos. Só em 2020, no pico da pandemia de covid-19, os canais generalistas dedicaram mais tempo à emissão de notícias.

Na análise ao tipo de noticiário, em média, 60% das notícias nos quatro canais generalistas foram de âmbito nacional. Esta proporção foi, no entanto, consideravelmente mais baixa na RTP2, com apenas 46% de noticiário de âmbito nacional.