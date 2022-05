Pouca Roupa, vinho da João Portugal Ramos, com nova imagem

Pouca Roupa, os vinhos vegan da João Portugal Ramos © Direitos Reservados

Pouca Roupa, o vinho concebido por João Maria Portugal Ramos, enólogo e filho de João Portugal Ramos, tem uma nova imagem, que se pretende "mais premium", mas "sem deixar o posicionamento jovem, atrevido e leve da marca".

Os novos rótulos são "simples e minimalistas", mantendo o logotipo diferenciador e com padrão subtil através de recurso a verniz serigrafado. As castas são escritas à mão. "Os códigos vínicos são mais evidentes e a região de origem, o Alentejo, mais percetível", explica a marca, dando conta ainda que a adoção de cores pastéis pretende trazer "mais vitalidade e frescura".

"O Pouca Roupa foi o nosso primeiro vinho vegan, concebido para atrair um público mais urbano, jovem, mas que gosta de ser levado a sério na sua escolha de vinho. Com nome irreverente, além de ser a designação do monte alentejano onde está implantada a vinha que dá origem a este vinho, o Pouca Roupa é um apelido muito comum no Alentejo", explica, em comunicado, João Maria Portugal Ramos.

Com esta nova imagem, surge também o conceito "Assenta que nem uma uva", um trocadilho com o nome do vinho.

O Pouca Roupa branco é feito maioritariamente a partir da casta Sauvignon Blanc , com as uvas a serem colhidas manualmente de manhã cedo para preservar a sua frescura. Com "um final de boca longo e persistente", é o ideal para acompanhar saladas, peixe, marisco e carnes brancas.

Já o tinto é feito a partir das castas Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Alfrocheiro. Apresenta uma cor rubi com tons violeta e na boca os taninos são suaves mas bem presentes.

Por fim, o rosé é feito a partir das castas Touriga Nacional, Aragonez e Cabernet Sauvignon. Apresenta uma cor salmão aberta e um aroma marcado por frutos vermelhos, bem casados com uma componente vegetal viva. Neste caso, a vindima é noturna. Na boca sente-se um vinho com volume, acidez bem equilibrada e um final prolongado. O acompanhamento perfeito para refeições de sushi.

Com preço de venda ao público de 4,99 euros, os Pouca Roupa estão à venda na grande distribuição em todo o país, bem como em várias esplanadas.

A comemorar 30 anos, o grupo João Portugal Ramos Vinhos produz e exporta cerca de 60% dos vinhos para mercados além-fronteiras como Polónia, Suécia, Estados Unidos da América, Brasil, China, Angola, Bélgica, Canadá, entre outros.