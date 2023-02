Powermedia atinge receitas de 108 milhões de euros em 2022

Lisboa, 15/05/18 - Decorreu esta manhã no Palacete Condes de Sucena, Hotel Tivoli, a conferência Brandmakers, organizada pela TSF. Pedro Baltazar. (Sara Matos / Global Imagens) © Sara Matos / Global Imagens

A central de compras de espaço publicitário Powermedia fechou o ano de 2022 com um volume de negócios de 108,5 milhões de euros, o que reoresenta uma duplicação da faturação entre 2018 e 2022, anunciou esta quinta-feira a empresa detida pelas agências de meios Carat e Nova Expressão.

"Em relação a 2019, o último ano antes do impacto da pandemia no mercado, a Powermedia cresceu, até 2022, cerca de 38%, enquanto o mercado cresceu 4% no mesmo período", adianta o comunicado.

"Os resultados obtidos pela Powermedia são o reflexo da forma de estar com os clientes, da abertura para projetos especiais que envolvam os meios e a procura de novas soluções que permitam cruzar as ambições dos clientes com a capacidade de divulgação de conteúdos dos meios portugueses", argumenta empresa.

A Powermedia é presidida por Pedro Baltazar, em representação da Nova Expressão, sendo André Freire de Andrade o administrador em representação da Carat Portugal.

A par dos resultados da Powermedia, a empresa acionista Nova Expressão também anunciou uma faturação de 40,5 milhões de euros, o que representa um crescimento de 68,1% em relação a 2019, o último ano pré-pandemia.