Prémios Lusófonos da Criatividade com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o segundo quadrimestre do biénio 2020/2021 dos Prémios Lusófonos da Criatividade, o mais antigo festival internacional de publicidade e de comunicação de Portugal. Este festival é também o único a nível global dedicado em exclusivo aos países de língua oficial portuguesa.

Nesta primeira fase de inscrições as agências e produtoras poderão usufruir de um desconto comercial, salienta a organização.

Além das inscrições já disponíveis, foi também anunciado o Ranking Lusófono da Criatividade, disponível na íntegra no site do festival. Esta classificação é "fruto dos resultados das agências e produtoras no primeiro quadrimestre, que decorreu em dezembro".

A FCB Lisboa lidera em publicidade, a Big Fish na categoria de Ativação de Marca, a 327 Creative Studio em Design, a LLYC em Relações Públicas, a LOBA no Digital e o Studio Nuts na Produção, é indicado. "No entanto, ainda há muita competição pela frente e este ano promete ser o mais concorrido de sempre - devido ao cancelamento e adiamento de outras importantes competições da área", nota a organização destes prémios, em comunicado.

"Este é um dos anos onde a competição está maior e isso só é possível porque mesmo no cenário pandémico atual decidimos não baixar os braços e não adiar a competição", diz Ana Firmo Ferreira, CEO destes prémios.