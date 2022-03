Publicis Group reforça área de media em Portugal com nove contratações

Sede da Publicis Group Portugal em Lisboa © Publicis Group Portugal Facebook

O grupo Publicis acaba de anunciar a contratação em Portugal de nove profissionais que vão reforçar a sua estrutura nas agências de media, em resultado do crescimento de novos negócios e do investimento na transformação tecnológica iniciada em 2021, avança a empresa em comunicado.

A Starcom, uma das marcas do Publicis Groupe que opera em 100 países, reforça a equipa em Portugal com as contratações de Catarina Falcão para account director - profissional que já passou pelo Observador, Global Media Group e Arena -, Vinicius Oliveira para digital manager - que antes passou pelo WPP Groupe - e no lugar de digital media planner ficará Bárbara Nunes. São anunciadas ainda as novas contratações para media planners junior, Lucas Louzada e Bárbara Monteiro.

A Zenith, agência ROI que combina dados, tecnologia e especialistas para a expansão dos negócios, passa a contar em Portugal com a nova digital manager Teresa Calado, com a media planner senior Sandra Moreira, com a digital media planner Rubiana Santoro, e com a nova media planner junior Inés Betoño.

Desde o início de 2021 que o grupo Publicis tem a mesma liderança em Portugal, Espanha e México. Um lugar assumido por Marta Ruiz-Cuevas. Desde então que o grupo francês está a investir em Portugal no desenvolvimento da operação, está a contratar novos talentos, a implementar novos métodos e também a captar novos clientes.

"Estamos muito satisfeitos por contar com estes excelentes profissionais que agora se juntam à Starcom e à Zenith num crescimento chave para servirmos melhor os nossos clientes", afirma esta quarta-feira no mesmo comunicado Maria Carvalho, head of media da Publicis Groupe Portugal.

Já o CEO da Publicis Groupe Portugal, Anthony Gibson, acrescenta que "este é um momento muito especial para a Publicis Groupe em Portugal. Estamos com um crescimento forte e a contratação de novos profissionais e o desenvolvimento dos nossos talentos será um dos focos deste ano que permitirá ainda maior crescimento e enriquecimento de skills das nossas equipas e melhores resultados para os nossos clientes".