Publicis Groupe anuncia nova equipa de gestão na Península Ibérica

Anthony Gibson, CEO do Publicis Groupe Portugal, e Marta Ruiz-Cuevas, CEO do Publicis Groupe Iberia e México © Publicis Groupe

Dinheiro Vivo 26 Fevereiro, 2021 • 17:58

O Publicis Groupe juntou talentos de Espanha e de Portugal para criar uma nova equipa de gestão estratégica das agências do grupo na Península Ibérica. A direção está a cargo de Marta Ruiz-Cuevas, CEO do Publicis Groupe Iberia e México.

O grupo pretende desta forma reforçar a estratégia do modelo Power of One, para responder às necessidades dos clientes de ambos os países e para impulsionar o crescimento dos negócios na região, segundo um comunicado enviado às redações.

"A nova equipa de gestão do Publicis Groupe na Península Ibérica irá facilitar a ligação das capacidades e do grande talento do grupo na região para oferecer aos nossos clientes as oportunidades do Power of One, reforçando a cooperação entre os mercados com a colaboração e a integração do conhecimento, aprendizagem , habilidades e talento para responder com mais precisão aos desafios dos clientes e contribuir para o crescimento de seus negócios ", afirma Ruiz-Cuevas.

Apoiada por Anthony Gibson, CEO do Publicis Groupe Portugal, e por Fernando Rodríguez, presidente do Publicis Groupe Espanha, Marta Ruiz-Cuevas irá promover a integração de capacidades e promover maior acessibilidade aos recursos estratégicos do grupo para acrescentar valor aos clientes da agência, como explica o gestor em Portugal. "Esta nova estrutura ibérica é uma excelente notícia para nós. Permitir-nos-á reforçar ainda mais áreas-chave em digital, tecnologia, dados e media, utilizando a massa crítica ibérica e ferramentas sofisticadas que agora estarão ao nosso dispor para benefício dos nossos clientes. Teremos recursos adicionais por meio de excelentes profissionais e suas equipas, trabalhando lado a lado com nossa operação local. Estaremos agora extremamente bem preparados para responder aos desafios de comunicação que os clientes enfrentam hoje", afirma Anthony Gibson.

A criação desta nova equipa levou o Publicis Groupe a nomear ainda Roberto Santos Hernández, CEO da PMX Iberia e CEO da Performics, como responsável pela PMX em Espanha e Portugal nas operações de Trading & Partnerships, Performance, Programmatic, Social e TAAG (Trafficking and Activation Group). Antonio Bermúdez de Castro será o diretor de Integração do Publicis Groupe Iberia, um cargo recém-criado com responsabilidade por todas as áreas transversais da organização que incluem as equipas de Ciência de Dados, Conteúdo, Comércio, Produção, Transformação de Negócios, Desenvolvimento de Negócios e Comunicação.

A estes, juntam-se também Antonio Pérez Mateos, que acrescenta às suas responsabilidades como CFO da Publicis Groupe Espanha os negócios de Portugal, e Ana Arias Coso, nomeada Chief Talent Officer Publicis Groupe Iberia.