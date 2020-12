Quantas pessoas viram este outdoor? Em janeiro anunciantes vão saber

Era uma das mais antigas ambições das empresas de outdoor e anunciantes e, a partir de 1 de janeiro, vai acontecer: o sector de publicidade exterior vai ter um estudo regular de audiências. Vai ser possível, através do recurso a smartphones e a georeferenciação, saber quantas pessoas foram impactadas por um outdoor através do MAPE. O serviço será prestado pela PSE e disponibilizado ao mercado através de software de planeamento da Mediamonitor (Planview).

"É objetivo do MAPE proporcionar ao mercado uma leitura rigorosa, dentro das especificidades técnicas enquadradas pelas normas GGOHAM (Global Guidelines on Out of Home Audience Measurement) das audiências de publicidade exterior em Portugal, de forma regular e ajustada, quer dos formatos já existentes como dos que venham a ser disponibilizados no mercado", informa a Comissão de Análise de Estudos de Mercado (CAEM), organismo que reúne os media, anunciantes e agências de meios.

"A necessidade de o mercado poder dispor de uma ferramenta de medição da audiência da Publicidade exterior era uma realidade, considerando a necessidade crescente das marcas, produtos e organizações de planearem os seus investimentos em comunicação com níveis de incerteza cada vez menores", diz a CAEM. "É absolutamente consensual entre marketeers, planeadores de meios e investigadores de mercado que a medição é um factor essencial para poder projetar um melhor retorno do investimento de comunicação", continua.

O estudo de medição de audiências de publicidade exterior (MAPE) será desenvolvido de uma forma contínua e padronizada, pela PSE e disponibilizado ao mercado através de software de planeamento da Mediamonitor (Planview).

A PSE utilizará um painel de indivíduos com uma amostra de 2500 membros, que representam a população com 15 e mais anos, residente nas regiões do Grande Porto, Grande Lisboa, Litoral Norte e Centro e ainda no Distrito de Faro. Este Universo, constituído por 149 Municípios, representa cerca de 7 milhões de habitantes de toda a população portuguesa, 72% de toda a população continental e 83% da população com 15 ou mais anos.

A monitorização será feita através de uma aplicação da PSE, instalada em smartphones, que irá monitorizar a mobilidade do painel, "de forma autorizada e seguindo as regras RGPD". "Fazendo a georreferenciação, a caracterização e o inventário de todas as posições e molduras de Publicidade Exterior (OOH) consideradas no estudo, e depois fazendo o cálculo da zona de visibilidade de cada uma dessas molduras, será possível cruzar a sua área de visibilidade com o tráfego obtido pelo Painel PSE OOH", explica a CAEM.

O Painel PSE OOH fornecerá as métricas habituais para o estudo de audiência de meios: Reach, Frequency e GRP"s. "De forma a obter resultados mais estáveis em termos dos dados semanais, os resultados serão fruto de médias móveis a três meses. Para as redes digitais de OOH será possível obter informação por hora, e também nessa situação serão consideradas médias móveis, igualmente a três meses", descrevem.