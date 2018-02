Quatro agências na corrida à publicidade digital dos Jogos Santa Casa

Há quatro agências na corrida à conta de publicidade digital dos Jogos Santa Casa. Em cima da mesa um concurso com um preço base de 3 milhões de euros, com um contrato renovado anualmente no prazo máximo de três anos.

“Os Jogos Santa Casa têm vindo a lançar concursos públicos desta natureza há já vários anos, fazendo parte da atividade corrente da sua área digital, onde se inclui, por exemplo, o Portal e a aplicação móvel Jogos Santa Casa. Tendo terminado o concurso público que estava em vigor, foi lançado um novo concurso”, confirma fonte oficial do organismo ao Dinheiro Vivo, confirmando o concurso que arrancou em meados de dezembro. O anterior concurso tinha sido ganho pela Fullsix em 2014.

Ao concurso candidataram-se oito agências, mas apenas quatro seguirem em frente. “Passaram à fase de qualificação quatro agências: a Havas, a Fuel, a By e a SixandCo. Nos termos do concurso em vigor, as mesmas deverão apresentar propostas criativas, e outros elementos solicitados, até ao dia 28 de março”, informa fonte oficial dos Jogos Santa Casa.

De fora, de acordo com o relatório final da fase de qualificação a que o Dinheiro Vivo teve acesso, ficaram a Wingman, Ogilvy & Mather e PT Sales, por não terem preenchido alguns dos requisitos do concurso, nomeadamente terem apresentado provas de trabalhar com clientes que não integram o ranking Media Monitor dos 120 maiores anunciantes em Portugal no ano de 2016 (Wingman); ou por não terem apresentado provas de ter “prestado serviços idênticos aos do objeto do concurso, em Portugal e nos últimos 12 meses, num valor mínimo de 70 mil euros, junto de três clientes finais” (Ogilvy e PT Sales).

O concurso tem como critério de adjudicação a “proposta economicamente mais vantajosa”, tendo em conta dois principais fatores de ponderação: “aptidões estratégicas e criativas do canal – campanha de comemoração dos 13º aniversário do portal dos Jogos Santa Casa” (75%) e o preço (25%).