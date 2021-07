Quem quer fazer um anúncio para inseticida?

É uma marca de inseticida biodegradável do grupo F.Lima e materializa a mais recente entrada nos Briefs Abertos CCP, que desafiam jovens talentos até aos 30 anos a criar uma ideia de impacto em social media. Com propostas lançadas para as mais diversas marcas desde maio até final de julho, o Clube de Criativos pretende dar visibilidade a uma nova geração de criativos e criativas em todo o país. O Bio Kill é o mais recente e prevê a apresentação de propostas até 20 de agosto.

Dirigida a homens e mulheres com mais de 30 anos e família com crianças e animais de estimação, o objetivo é passar a mensagem de um inseticida que é único, já que protege a casa e o futuro do planeta, por ser biodegradável, numa campanha de social media que dê ênfase à importâcia da prevenção contra todos os insetos domésticos r contra pragas exteriores. Mais detalhes são partilhados no briefing, na plataforma online do CCP.

As propostas serão depois avaliadas por um júri constituído por três representantes do CCP - Andreia Ribeiro, diretora criativa Uzina, André Sousa Moreira, creSupervisor criativo da Funny How, e Ivo Purvis, diretor criativo executivo da Partners - e dois da marca, Dina Letras e Mário Miguel, respetivamente brand manager e strategic & communication adviser da Bio Kill.

O anúncio da shortlist acontecerá na segunda semana de setembro. E em causa está um prémio de mil euros e a honra de ser anunciado na gala do XXIII Festival CCP, a 2 de outubro.

"Ter um produto de grande consumo como Bio kill nos briefs abertos CCP é uma boa notícia para os jovens criativos. Sobretudo quando o que se procura aqui são boas ideias, as melhores ideias. Depois, o espaço de avaliação e discussão dos trabalhos é muito enriquecedor para quem participa", diz Susana Albuquerque. "Juntamos criativos e marketeers, alguns dos melhores profissionais do mercado, num ambiente descontraído que origina uma troca muito interessante", conta ainda.

Organização sem fins lucrativos fundada em 1997, o Clube de Criativos dá vida todos os anos ao mais prestigiado festival de criatividade em Portugal, nascido com o objetivo de premiar o melhor que se faz em criatividade comercial em Portugal - publicidade, design, digital, experiências de marca, craft, meios, inovação e integração.