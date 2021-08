Quer aprender marketing digital? Aqui pode falhar à vontade

©

Ensinar, testar, falhar e voltar a tentar. É o princípio que move a Triber no desafio que lança aos estudantes e que oferece, gratuitamente, um projeto de Marketing e Estratégia Digital que lhes permite desenvolver competências nessas áreas para que se tornem capazes de começar as suas carreiras digitais.

O programa Embaixadores Triber, pela mão da Triber Agency, nasce direcionado para estudantes de Ensino Superior que queiram aprender mais sobre Estratégia, Marketing e Tecnologia.

"Quando criámos a Triber definimos que a empresa só faria sentido se apoiássemos de alguma forma a sociedade. Aos poucos, percebemos que estas candidaturas eram um pedido de ajuda que a sociedade nos estava a fazer", explica Pedro Girão, CEO da empresa, que teve a ideia quando começou a "receber muitos pedidos de estudantes que queriam fazer estágios de verão porque, com a pandemia, as empresas restringiram muito este tipo de programas".

Pedro Girão, CEO Triber © DR

Lançado pela agência de Estratégia e Marketing Digital, o programa Embaixadores Triber tem a duração de um ano e materializa-se sob a forma de um projeto gratuito que pretende apoiar estudantes selecionados a desenvolverem as suas competências de estratégia, marketing e digital. As candidaturas estão abertas até 30 de agosto aqui.

"O programa é gratuito e permitirá aos participantes (embaixadores) ter acesso a formações online dadas por profissionais experientes na área, receber desafios práticos nas áreas de estratégia, marketing e tecnologia, colocar as mãos na massa em projetos com os outros embaixadores permitindo-lhes aprender errando e ter acesso a sessões de feedback com profissionais experientes na área."

O programa é dirigido a alunos universitários de qualquer área de estudos, uma vez que "nesta área os backgrounds são o menos importante", explica Pedro. "Há profissionais de topo na área que estudaram Farmácia, História de Arte, Engenharia Biomédica e muitos outros cursos que vão para além das óbvias Economia, Gestão, Design e Marketing". O CEO da Triber deixa apenas uma garantia: "Concebemos o programa a que gostaríamos de ter tido acesso quando estudávamos e temos a certeza que ele vai ajudar a começar ou acelerar carreiras nesta área".