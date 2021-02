Rebranding e assinatura da consultora de comunicação ViewPoint_PR com criatividade d'A Equipa

Dinheiro Vivo 08 Fevereiro, 2021 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

A ViewPoint_PR, de Florbela Barão da Silva, tem uma nova imagem e assinatura, com a criatividade a cargo d'A Equipa. A marca de comunicação e assessoria de imprensa dirigida às PME e startups assina agora com "A New PRspective".

"ViewPoint significa "way of thinking" ou pensamento estruturado baseado no know-how e experiência de uma agente de comunicação. É também "a high place where people can gather to view scenery" que oferece uma perspetiva para que se possa em conjunto, decidir o caminho a seguir. De uma Viewpoint pode-se esperar uma visão estratégica e/ou um plano de comunicação sobre como abordar o mercado", é explicado.

A ViewPoint_PR apresenta-se, assim, com um novo restyling e assinatura, após três anos de atividade. A marca foca-se especialmente nos setores da advocacia de negócios, consultoria de gestão, saúde, tecnologias de informação e imobiliário.

"Encaro o modelo de comunicação de forma flexível e colaborativo", diz Florbela Barão da Silva, que trabalha no setor da comunicação há mais de 20 anos.

No seu percurso fazem parte a passagem pelas agências de comunicação Inforfi - Informação Financeira (criada por La Salete Fernandes e Jaime Antunes), NR Consulting, Hill & Knowlton, GCI e pela Ipsis, tendo ainda experiência no início em produção de televisão no programa" Viagens da Minha Terra" da RTP.