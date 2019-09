Reforços atraíram 25 milhões de potenciais seguidores para Liga NOS

O mais recente mercado de transferências serviu como uma montra para o principal campeonato de futebol português. A Liga NOS atraiu um potencial de cerca de 24,8 milhões de seguidores, à conta dos reforços que vieram para o campeonato português até ao dia 2 de setembro, segundo um estudo elaborado pela agência Remarkable.

O Instagram foi, de longe, a rede social que gerou mais seguidores potenciais para a liga portuguesa, com 15,664 milhões de utilizadores. Praticamente o triplo do Twitter, que foi a segunda rede social com mais potencial: 6,452 milhões de seguidores. Aqui, o Facebook ficou no terceiro lugar, com 2,723 milhões de seguidores.

O Sporting lidera este ranking por clubes, sobretudo à conta da vinda, por empréstimo de Jesé Rodríguez. Os ‘leões’ geraram 7,185 milhões de potenciais seguidores – Jesé, só por si, valeu 4,8 milhões de seguidores.

Em segundo lugar, surge o Desportivo das Aves, com um potencial de 6,051 milhões de utilizadores, muito por culpa do egípcio Mahmoud Kahrava. O Rio Ave aparece em terceiro lugar, com 4,106 milhões de potenciais seguidores, graças ao avançado iraniano Mehdi Taremi.

A vinda de Jesé Rodríguez para o Sporting também explica porque é Espanha é o país com maior potencial para o campeonato português, com 5,071 milhões de utilizadores; seguem-se o Egipto, com 4,498 milhões, e o Brasil, com 3,811 milhões – muito por culpa “do somatório de muitos jogadores contratados.

Apesar de boa parte dos reforços terem vindo do Brasil e da Europa, o Médio Oriente é a região que mais potencial tem para o campeonato português: são 6,778 milhões de seguidores que podem passar a acompanhar o futebol nacional. Seguem-se o continente africano, com 6,646 milhões de potenciais seguidores e a Europa, com 4,943 milhões de utilizadores.

Esta análise partiu do pressuposto “que os seguidores de determinado jogador estarão expostos à imagem do clube que representa, assim como, o novo clube e até mesmo o campeonato português ganham potencial de exposição através dos seus novos atletas”.

A agência assinala ainda outro facto: “Em 2019 confirma-se algo que antecipámos há 2 anos, sobretudo pela experiência em vários dos principais 5 campeonatos europeus de futebol, que é o enorme crescimento da rede social Twitter. Também se confirma a descida do Facebook e a afirmação do Instagram como a rede social com mais peso no universo do futebol.”