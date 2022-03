Retalho, alimentar e farmácias geram mais de um terço do investimento publicitário

Mupi de rua © DR

Os setores do retalho, da alimentação e farmacêutico foram os que geraram mais investimento publicitário em 2021, de acordo com um estudo da Marketest. O retalho representou 16,2% do investimento total, sendo que somando os setores da alimentação e farmacêutico o investimento gerado é mais de um terço do total. O Modelo-Continente foi o maior anunciante, obtendo um share of voice de 3.3%.

De acordo com a primeira edição do Media & Advertising Global Report, produzido pelo Grupo Marktest, o top três do investimento publicitário é liderado pelo retalho, seguindo-se o alimetar e as farmacêuticas.

Outra conclusão foi que, observando os valores dos preços de tabela praticados pelos media em 2021, o meio televisão aboserveu 84% do investimento publicitário. Manteve, assim, o "estatuto de meio dominante na captação dos orçamentosdos anunciantes", lê-se.

Já o meio internet fechou o ano com uma quota de 8,5%, enquanto os restantes meios (imprensa rádio, cinema e outdoor) captaram 7,5% dos montantes globais.

No total, o investimento publicitário disparou 9,7% em 2021, comparativamente com o ano de 2020. "A televisão foi, não apenas o meio dominante na captação destes investimentos, como conseguiu também aumentar o valor face a 2020, com um crescimento acima da média do mercado publicitário: mais 10,7%", conclui a marketest.