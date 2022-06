Rock in Rio. Festival regressa com impacto estimado de 63 milhões

Já se contam os dias para começar um dos festivais mais conhecidos a nível nacional e internacional, o Rock in Rio (RiR). O evento, que esteve em standby devido aos dois anos de covid-19, volta em peso com um investimento na ordem dos 25 milhões de euros, valor igual a 2018, a edição anterior à pandemia. O RiR prevê ter casa cheia, apesar de este ano a venda dos bilhetes não ser comparável a nenhum outro.

A vice-presidente do evento, Roberta Medina, em entrevista ao Dinheiro Vivo, revela os números do festival, desde um café, que custa um euro, até aos 63 milhões de euros, o valor estimado do impacto do evento na capital portuguesa.

Entre a montagem de palcos, contratos e os últimos preparativos, o verdadeiro artista é o palco, que absorve cerca de 50% do orçamento do festival, podendo atingir os 16 milhões de euros.

O festival - que decorre no Parque da Bela Vista nos próximos dias 18, 19, 25 e 26 - tem música para todos os gostos e vai ter 70 mil pessoas a assistir diariamente, o que, fazendo as contas, dá um total de 280 mil visitantes, mais dez mil do que na última edição.

Fora de tom

Como nem tudo são baladas, o festival teve um prejuízo de três milhões de euros devido à pandemia, "fora os aumentos dos trabalhadores e o câmbio que mudou agora", sublinha Roberta Medina. Este prejuízo é também pelos reembolsos que tiveram de ser efetuados, mas que, no caso do RiR, foram apenas 9%.

O setor da cultura foi um dos mais afetados, mas o festival começou a fechar contratos entre novembro e dezembro do ano passado, o que fez com que todos os intervenientes estivessem prevenidos para eventuais danos. Por isso, quem faz a música tocar são os "300 trabalhadores da organização do festival, as 400 empresas que o acompanham e os 12 mil credenciados", reforça a responsável.

Este é um ano de incertezas, dado o aumento dos custos, a falta de matéria-prima, sendo esta uma realidade muito presente. Como foi possível garantir a presença das empresas e dos artistas? Roberta Medina avança que não teve de pagar mais, pois o RiR tem "uma relação de muitos anos e de muita confiança com o mercado. Os pagamentos são feitos na véspera aos artistas e, como o evento paga bem às empresas, trabalhadores e artistas, os deslizes da pandemia foram atenuados".

Para o festival decorrer em força foi preponderante que existisse uma presença internacional que mantivesse tudo nos trincos e, por isso, "houve um alinhamento com a sócia do evento, a Live Nation, que teve de se manter firme, porque os artistas não queriam lidar com o risco da pandemia. Devem ter existido empresas que cederam a essa pressão, mas o RiR não", garante Roberta Medina.

Ao som da sustentabilidade

Embora o tema da sustentabilidade esteja presente no festival há várias edições, este é um ano em que se reforça ainda mais várias políticas na ordem do sustentável e para as quais as pessoas estão mais despertas, explica a responsável.

Nesta nona edição, há um maior compromisso com a alimentação sustentável, apostando em produtos nacionais e sazonais e produtores locais, as garrafas de água são de plástico 100% reciclado, existindo 25 bebedouros espalhados pelo recinto para se ir encherem as garrafas, vários contentores de orgânicos entre o público para diminuir o lixo e aumentar a compostagem. Além do mais, toda a relva do recinto é sintética e reaproveitada noutros festivais da organização, existiu uma redução de 18 para cinco geradores (o que representa uma diminuição de consumo de 125 litros de combustível por hora), e com todas as medidas, caminha para ser um evento lixo zero em todas as edições (0% dos resíduos para aterro) a nível mundial.

O RiR, em setembro de 2021, lançou um conjunto de metas de sustentabilidade, que visam aumentar o seu impacto positivo nos pilares social, ambiental e económico, para serem atingidas até 2030. Estes são algumas metas que estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável promovidos pela ONU, que já estão a ser concretizadas nesta edição.

Turistas também têm voz

Lisboa vive muito do turismo e a cidade do rock não é exceção. Para além dos visitantes portugueses, foram vendidos 20 mil ingressos para 39 países mas, maioritariamente, para a vizinha Espanha, Inglaterra, França e Alemanha.

Para além da experiência que é o festival, os estrangeiros podem ainda usufruir de packs, visto que o Rir tem parcerias com 15 hotéis. Existem três tipos de pacotes: em primeiro lugar o ingresso e hotel que está à venda na Festicket, o segundo pack são pacotes de experiência na capital com a Fever (o que inclui o bilhete para o festival e mais alguma experiência no festival como os passeios de barco, percursos pedestres, exposição imersiva, caminhada fotográfica noturna e outras. Por fim, os packs de experiência designado tailor-made específico para grupos e que inclui transporte terrestre e aéreo, hotel e outras atividades.

Nestes 18 anos em Portugal, já passaram quase três milhões de pessoas pela cidade do rock para assistir a atuações de mais de mil artistas. O festival, que acontece desde 2004, conta este ano com uma média de 14 horas de música, 18 espaços de entretenimento, sete palcos, e é possível, através da aplicação Rock in Rio, ter acesso a todas as informações adicionais.