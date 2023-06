Ronaldo vai ser acionista da dona do Correio da Manhã. CMVM suspende Cofina em bolsa

© Pedro Rocha / Global Imagens

Cristiano Ronaldo vai ser acionista de referência da Cofina, grupo que controla o Correio da Manhã, CMTV, bem como os títulos Record, Jornal de Negócios e Sábado, avança o jornal Eco esta sexta-feira, citando uma fonte próxima do processo.

O futebolista deverá entrar na estrutura acionista da Cofina, na sequência do processo de management buy out (MBO) que está a ser liderado por Luís Santana e Octávio Ribeiro. O mesmo jornal refere que a participação de CR7 deverá ser na ordem dos 30% do capital social. Não obstante, ainda não foi apresentada uma proposta formal aos atuais acionistas da dona da CMTV, nomeadamente a Paulo Fernandes.

O MBO foi noticiado, em primeira mão, pelo Jornal Económico, explicando aquele jornal que este tipo de operação ocorre quando uma empresa é comprada pelos seus gestores. Tem sido noticiado que o valor do negócio ronda os 70 milhões de euros. Luís Santana já confirmou haver negociações para a compra da Cofina, estando os gestores a procurar potenciais investidores.

Entretanto, esta sexta-feira, após a notícia do jornal Eco, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou a suspensão da negociação das ações Cofina em bolsa.

"O conselho de administração da CMVM determinou no dia 30/jun/2023 pelas 11:01 (UTC), nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das ações Cofina, SGPS, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", lê-se no site do regulador do mercado de capitais.