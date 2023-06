Sagres tem nova campanha para celebrar estreia de Portugal no Campeonato Mundial de Futebol Feminino 2023

Dinheiro Vivo 29 Junho, 2023 • 16:08 Partilhar este artigo Facebook

A Sagres tem uma nova campanha publicitária que pretende ser um "elogio à resistência e determinação" da Seleção portuguesa de futebol feminino, que estará presente, pela primeira vez, num campeonato Mundial, o de 2023, que se realiza de 20 de julho a 20 de agosto na Nova Zelândia e na Austrália.

As protagonistas são as jovens jogadoras que dão corpo ao novo anúncio cujo mote é 'Há sempre espaço para novos ídolos', uma campanha da responsabilidade da McCann, com produção da Playground e consultoria da Proud. A música, original, 'Espaço para mais um' é de Fred Ferreira e é interpretada por Blaya, que partilha com Maria Bentes a coautoria da letra.

Para assinalar ainda este feito histórico, estão já à venda nos hiper e supermercados os packs comemorativos Sagres mini com uma edição limitada de caricas personalizadas com as jogadoras.

A campanha, que arrancou já esta semana, em televisão e meios digitais, vai alargar-se ainda a imprensa e outdoors, além da aposta na visibilidade nos pontos de venda. Estará no ar durante a participação de Portugal no Mundial.

"A cerveja Sagres é parceira da Federação Portuguesa de Futebol há 30 anos e, como tal, não podia deixar de apoiar esta aventura histórica da nossa Seleção Feminina. Com esta campanha pretende-se promover, para além dos valores de Portugalidade e Convívio, o papel fundamental da Inclusão no futebol. Queremos inspirar as mulheres a serem confiantes, dentro e fora dos campos, a terem coragem e a quebrarem barreiras, alcançando assim grandes conquistas - como esta da Seleção Feminina de Futebol", refere, citada em comunicado, a diretora de marketing da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, Maria Oliveira.