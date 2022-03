Sai do Lidl e entra na Galp. Filipa Appleton é a nova diretora de marketing

Nova diretora de marketing da Galp, Filipa Appleton © DR

A Galp tem uma nova responsável de marketing. Filipa Appleton vai ocupar a Direção de Marketing & Client Solutions acumulando a responsabilidade pela vertente da comunicação do negócio e da marca.

Esta contratação, segundo a empresa de energia, reforça a aposta no desenvolvimento de "uma nova estratégia de comunicação de marca, alinhada com o novo propósito da empresa, focado na consolidação do seu percurso rumo à transição energética".

O objetivo é impulsionar novas estratégias de marketing da empresa, reforçando a notoriedade e imagem da marca, mantendo a aposta na "área da sustentabilidade, aliado a um compromisso de aproximação e maior foco nas necessidades dos clientes, afirma a empresa energética em comunicado enviado às redações".

Filipa Appleton foi diretora de marketing do Lidl entre o final de 2010 e o início deste ano. Licenciada em Economia pelo ISEG, concluiu uma especialização em Economia Política e uma pós-graduação em Marketing e Vendas. A nova contratação da Galp foi reconhecida nos Prémios de Marketing M&P 2019 e 2020 como Marketeer do Ano.