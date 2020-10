Saint Pirate e This is Pacifica dão EI Energia Independente a marca da Galp 

É uma nova marca de energia ibérica e teve na criação duas agências nacionais: a This is Pacifica e e a Saint Pirate. A EI - Energia Independente quer posicionar-se como "um "Eye opener" de uma nova era no mercado de autoconsumo solar fotovoltaico, convidando o público a descobrir e explorar a máxima rentabilidade do seu telhado através da energia do solar".

"Se tem um telhado, tem um negócio", é o mote da EI, que pretende, assim, chamar a atenção dos consumidores, familiares, industriais e comerciais, para o facto de a produção de energia própria poder constituir uma fonte de rendimento, referiu a empresa durante a apresentação da nova marca, que arranca no mercado já com 200 clientes. A EI - Energia Independente, que pretende "ajudar as empresas e as famílias da Península Ibérica a produzirem a sua própria eletricidade renovável".

"Com o background energético da Galp, a EI Energia Independente quer posicionar-se como um expert em energia solar que acompanha cada cliente com as soluções mais personalizadas e tecnológicas num processo de descoberta das novas potencialidades do sol como fonte de rendimento", referem as agências em nota enviada às redações.

A marca resulta de um processo "totalmente colaborativo", envolvendo as agências This is Pacifica e Saint Pirat, o departamento de marketing e marca da Galp, bem como o CEO da EI Energia Independente, Ignacio Madrid. Posteriormente, a "Saint Pirate continuará a colaborar enquanto consultora de estratégia de marketing com funções análogas a CMO da companhia".