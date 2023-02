SIC lidera audiências em janeiro com futebol, Ricardo Araújo Pereira e estreia de "Vale tudo"

O programa com maior audiência em janeiro foi a grande final da Allianz CUP, no dia 28 de janeiro, centre o FC Porto e o Sporting CP, transmitido na SIC. © Foto: Nuno Brites / Global Imagens

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2023 • 15:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A análise de audiências de TV da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands, revela que em janeiro, o consumo televisivo em Portugal diminuiu 4.6% face a dezembro de 2022, tendência esta que é normal, tendo em conta que o mês de dezembro é historicamente dos meses mais fortes em consumo televisivo, em Portugal.

A SIC manteve-se como a estação líder em audiências, terminando o mês com uma quota de share de 16.4% (em linha com o mês anterior), alargando a distância à estação rival, TVI, que conseguiu um share de 14.9%, menos 0.3 p.p face ao mês anterior. A RTP1 registou também um decréscimo no share, tendo alcançado 11.6%, menos 0.8 p.p face a dezembro.

A tendência de decréscimo nas audiências este mês também afetou os canais da Pay TV. Dentro do segmento dos canais de informação, a CMTV mantém-se líder, com share de 5%, seguido da CNN Portugal com 3% share, superando a SIC Noticias que regista apenas 2.2% share. De destacar que a FOX tem vindo a ultrapassar a SIC Noticias no ranking, com 2.4% share, sendo o terceiro canal cabo mais visto.

Em janeiro o programa que registou maior audiência foi a grande final da Allianz CUP, no dia 28 de janeiro, com o título a ser disputado entre o FC Porto e o Sporting CP, onde os dragões garantiram o título de Campeão de Inverno. O jogo foi emitido na SIC e alcançou uma média de 1 milhão 900 mil espectadores e um share de 38.4%. O top 3 do ranking é liderado pela SIC,

destacado o programa Isto É Gozar Com Quem Trabalha, que alcançou uma média de 1 milhão e 240 mil espectadores e a estreia do Vale Tudo, que conseguiu alcançar uma média de 1 milhão e 50 mil espectadores e um share de 22.3%. O restante ranking é disputado entre os 3 canais generalistas, sendo que a TVI apenas consegue chegar ao 9º lugar com o programa A Ex-periência a ser o programa com mais audiência, uma média de 934 mil expectadores.

No que toca às audiências por período horário, a TVI liderou nas madrugadas (02h30 - 7h30) e nas manhãs (7h30-12h30) com um share de 7.7% e 14%, respetivamente. Este mês, a SIC liderou na maioria dos períodos horários, nomeadamente, as horas de almoço (12h30-14h30), as tardes (14h30 - 18h30) e late-night (00h-02h30), com 23.2%, 14.8% e 13.4% share respetivamente. A estação de Paço de Arcos garantiu ainda a vitória no Prime Time, com um share de 19.3%, mais 2.3 p.p relativamente à TVI. A RTP1 foi líder durante o período de Pré-Prime (18h30 - 20h00), altura em que é transmitido O Preço Certo, apresentado por Fernando Mendes. Nesse período do dia, a estação de televisão pública atingiu uma quota de share de 18%.