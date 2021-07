SIC lidera em mês de Euro 2020 com melhor resultado do ano

epa09297067 Portugal player Cristiano Ronaldo scores a goal by penalty during the UEFA EURO 2020 group F UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between Portugal and France in Budapest, Hungary, 24 June 2021. EPA/HUGO DELGADO (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) © EPA

No ranking de canais, destaque para os generalistas que conquistaram telespectadores, devido à transmissão de vários jogos dedicados ao EURO 2020. A SIC voltou a ser líder , já que registou uma quota de share de 20.4%, mais 0.2 p.p. face a maio. Com este resultado, a estação de Paço de Arcos atingiu o melhor resultado do ano. A TVI beneficiou da transmissão de vários jogos do Euro 2020, incluindo duas partidas da Seleção Nacional, o que alavancou as audiências do canal que terminou o mês com um share de 17.3%, mais 0.1 p.p. versus maio.

A RTP1 também conseguiu aumentar o seu share em mais 0.4p.p., alcançando 11.8%. Para além dos jogos do Euro 2020, o canal emitiu a final do Europeu de sub-21, que foi um dos programas mais vistos do mês, permitindo que a estação de televisão pública também registasse o melhor resultado do ano.

Olhando para o conjunto dos canais Pay TV, de referir que este universo recuou em share de audiências em menos 0.7 pontos percentuais, caindo para os 34.8%. CMTV (4.5%), SIC Notícias (2.1%) e Hollywood (1.9%) destacaram-se entre os mais vistos, num mês em que os canais de informação cresceram em audiências, fruto da emissão de vários programas especiais dedicados ao EURO 2020.

Num mês no qual as atenções se viraram para o Euro 2020, os jogos da Seleção Nacional evidenciaram-se entre os programas mais vistos do mês. A partida que ditou o afastamento da Equipa das Quinas foi o programa mais visto dos últimos anos, ao ter registado uma audiência média de mais de 3.8 milhões de telespectadores e um share de 69.9%. 3.4 milhões viram o empate a duas bolas contra a França e 2.7 milhões a derrota por 2-4 frente à Alemanha. Na 4.ª posição ficou o jogo de estreia da Seleção Nacional, que contou com uma audiência média de 2.3 milhões de telespectadores. A final do Campeonato da Europa de Sub-21 fechou o top 5 dos mais vistos. A derrota da Seleção Nacional contra os sub-21 alemães foi visionada, em média, por cerca de 2.2 milhões de portugueses.

Em junho não houve só futebol. Descartando os eventos desportivos, o destaque do mês foi para a "All Together Now: A Final - Primeiros Duelos". Este programa contou com uma audiência média de cerca de 1.6 milhões de telespectadores e um share de 31.1%, beneficiando da emissão anterior - o jogo Bélgica x Portugal a contar para os oitavos de final do Euro 2020. "Hell"s Kitchen - A Prova de Fogo - Final" e "Quem Quer Namorar com o Agricultor? IV - Os Desafios" completam o top dos mais vistos.

Entre os canais de séries, a Fox manteve-se como o canal mais visto da tipologia. Com um share de 1.3%, o canal estreou a série "Deception" que se destacou como a mais vista do mês. Fox Life, com 1%, e AXN, com 0.6% fecharam o top dos canais de séries mais vistos em junho.

