Siemens. 115 anos no país trazem foco a novos talentos

Salomé Faria, diretora de comunicação da Siemens © DR

O mote é a aposta no futuro e a presença duradoura em Portugal. A alemã Siemens está no país há 115 anos e diz que quer mais. Para assinalar a data, lançou a campanha "Presentes no Futuro de Portugal", em que quer destacar a "solidez da presença da Siemens no nosso país, numa parceria estratégica duradoura com Portugal. Mostramos um pouco do que fazemos e o impacto que o nosso trabalho tem na sociedade portuguesa", diz Salomé Faria, diretora de comunicação da marca ao DV.

O conceito passa por mostrar a empresa "como pioneira nas tecnologias do futuro, ajudando a construir um futuro sustentável na indústria, energia e infraestruturas, mobilidade, tecnologias de informação, serviços partilhados e na saúde." E para isso o foco da campanha vai estar nas crianças, porque "que faz todo o sentido focarmo-nos também naqueles que farão o futuro connosco e que virão a ser nos nossos clientes, colaboradores ou outros stakeholders do futuro".

Salomé Faria acrescenta que "enquanto empresa tecnológica e em constante inovação, queremos inspirar as gerações mais novas a gostar de ciências e tecnologia e a ambicionar construir uma carreira nestas áreas. Ao estimular a literacia digital e as ciências da computação, acreditamos estar a contribuir para que cada vez mais jovens optem por seguir esta via ao longo do seu percurso académico."

Para isso, a Siemens associou-se à escola UBBU-Aprende a programar, para reforçar o ensino nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática: "Além de sermos um dos financiadores desta plataforma de literacia digital para os próximos três anos, oferecemos 115 computadores para equipar salas de informática de escolas da Grande Lisboa.", diz. Outra parceria será com a Fundação do Gil, com o apoio a um projeto de cuidados pediátricos domiciliários para 115 crianças.

A responsável explica que a campanha quer "explicar tecnologias atuais, mas complexas, em 115 segundos. Tentamos desmitificar, para qualquer pessoa, tecnologias e conceitos tão diversos como a integração de renováveis, a cloud ou o digital twin. Mas temos um interesse especial nos talentos, em conseguir mostrar em que está hoje focada a Siemens e atrair os melhores candidatos para os processos em aberto".