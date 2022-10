Site do Dinheiro Vivo é líder dos económico com mais de 1,5 milhões de leitores

Site do Dinheiro Vivo © Artur Machado / Global Imagens

O site do Dinheiro Vivo bateu o seu recorde de audiências no mês de setembro superando a barreira dos 1,5 milhões de leitores. No total 1,524 milhões de pessoas acederam aos conteúdos do DV, o que valeu a liderança dos jornais económicos, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Marktest, que mede as audiências através do ranking netAudience. Mais abaixo, com menos 157 mil leitores está o Jornal de Negócios (1,367 milhões).

O Global Media Group (GMG), dono do DV, DN, JN, TSF, O Jogo, entre outros títulos, mantém a liderança dos grupos de media no digital com um reach de 4,298 milhões de pessoas. Em setembro reforça a distância em relação à Cofina (4,192 milhões).

Além da liderança digital do DV (a marca de informação económica que aos sábados publica um suplemento em papel, com o DN e o JN), o Jornal de Notícias assume-se também como líder dos jornais, com 3,139 milhões de leitores, o que lhe garante uma distância de 166 mil pessoas para o Correio da Manhã.

No ranking das marcas de informação, TVI (3,656 milhões de leitores), SIC (3,266 milhões) e Jornal de Notícias (3,139 milhões, como já vimos antes) assumem o top3, por esta ordem. Seguem-se o Correio da Manhã (2,973 milhões) e a Flash! (2,543 milhões), ambos títulos da Cofina, para encerrar os cinco mais lidos.

Em 9º lugar da tabela surge o Diário de Notícias, outro título do GMG, que volta a bater a barreira dos dois milhões de leitores - que havia alcançado pela última vez em março. Acederam precisamente 2,084 milhões de pessoas ao DN em setembro.

Nos desportivos, o site O Jogo (1,603 milhões de eleitores), no mês passado com resultados muito próximos do Record (1,680 milhões). Já a TSF, com 1,295 milhões de leitores regista um aumento de 17%, o equivalente a mais 195 mil leitores, e mantém a liderança do setor das rádios.

Por fim, destaque para os sites especializados do GMG, como o da Men"s Health, que chegou a 603 mil leitores, o da Women´s Health alcançou 259 mil e o Motor24 351 mil, com um aumento de 40% do tráfego.

Mais uma vez obrigado aos nossos leitores pela preferência.