Site do Dinheiro Vivo mantém liderança dos económicos com recorde de 1,6 milhões de visitantes

Site do Dinheiro Vivo mantém liderança dos económicos com recorde de visitantes

Pelo segundo mês consecutivo, o site do Dinheiro Vivo bateu o seu recorde de audiência ao alcançar em outubro quase 1,6 milhões de leitores. Já em setembro se tinha registado um máximo de 1,524 milhões de pessoas que acederam aos conteúdos online do DV, e no mês passado esse número elevou-se aos 1,592 milhões, o que representa uma subida de 68 mil leitores, segundo os dados divulgados pela Marktest, que mede as audiências através do ranking netAudience.

Com estas audiências, em outubro o Dinheiro Vivo reforçou a liderança dos jornais económicos no online, aumentando a distância face ao seu concorrente mais direto, o Jornal de Negócios, que alcançou menos 210 mil leitores, perfazendo 1,382 milhões. Mais abaixo no ranking está o Jornal Económico, com pouco menos de 338 mil leitores. O ECO, por integrar a rede Sapo, não está representado no netAudience.

O Global Media Group (GMG), dono do DV, DN, JN, TSF, O Jogo, entre outros títulos, mantém também a liderança dos grupos de media no digital com um reach de 4,413 milhões de pessoas.

O ranking neste momento é liderado pelas estações de televisão TVI (3,835 milhões de visitantes) e SIC (3,388 milhões), seguindo-se o JN (com 3,142 milhões), o Correio da Manhã (2,775 milhões) e a Flash (2,545 milhões), para encerrar o top5.

Já o site do DN, com mais de 2,1 milhões de leitores em outubro, em nono lugar no ranking, obteve um resultado que reflete um aumento de dois por cento face ao mês anterior.

No segmento dos sites das rádios, na liderança continua também a TSF, com um universo de 1,629 milhões de visitantes.

Nas marcas desportivas, O Jogo teve o seu melhor mês do ano, chegando a 1,709 milhões de pessoas, ocupando o 10.º lugar do ranking e a liderança do segmento dos desportivos, no qual o Record caiu 10%.

Nas revistas do GMG, a Men"s Health alcançou 832 mil leitores, registando também o melhor resultado do ano.