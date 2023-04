Site do Dinheiro Vivo mantém liderança nos económicos com mais de 1,6 milhões de leitores

Porto, 18/04/2019 - Leitor do site do Dinheiro Vivo (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O site do Dinheiro Vivo (DV) continua a subir nas audiências e manteve a liderança no segmento económico pelo segundo mês consecutivo, batendo o próprio recorde de audiências. Em março, o DV alcançou mais de 1,664 milhões de leitores únicos - foi o melhor mês de sempre em termos de audiência. Até aqui, a melhor marca do site do DV tinha-se registado em outubro de 2022.

Segundo os dados divulgados da Marktest, que mede as audiências através do ranking netAudience, o site do DV conseguiu chegar a mais 300 mil leitores do que o seu concorrente mais direto, o Jornal de Negócios. Já o Jornal Económico e o ECO, por integrar a rede Sapo, estão fora deste ranking.

O Global Media Group (GMG), dono do DV, DN, JN, TSF, O Jogo, entre outros títulos, está em segundo lugar na lista dos grupos de media portugueses, com um reach de 4,346 milhões de pessoas, à frente da Cofina (4,219 milhões). A Media Capital lidera o ranking (4,448 milhões de leitores).

Já o ranking geral por marca é liderado pela estação de televisão TVI (3,799 milhões de visitantes únicos). Seguem-se o Correio da Manhã (3,247 milhões), a SIC (3,156 milhões) e o JN (2,817 milhões).

No grupo de marcas pertencentes ao GMG, passaram pelo DN 2,112 milhões de leitores únicos e pela TSF 1,123 milhões. Nos desportivos, o Jogo registou 1,725 milhões de leitores, menos mais 30 mil leitores que o Record.

Nas revistas, a Men's Health cresceu 72% face a fevereiro, contando com mais de 846 mil visitantes no site, ficando a par da revista Máxima a liderar o segmento Health & Fitness. A Women's Health captou mais de 412 mil em março e pelo Motor24 passaram 1,015 milhões de leitores únicos.