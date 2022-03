Spotify Camp Nou. Quanto vale o patrocínio ao FC Barcelona?

© FC Barcelona

É a primeira vez que o mítico estádio do FC Barcelona assume o nome de um patrocinador, uma novidade que vai começar em julho de 2022, no início da próxima temporada de futebol. O clube assinou um contrato de quatro anos com a plataforma de música e podcasts Spotify, que se torna assim no seu principal patrocinador e no parceiro oficial de streaming de áudio.

O estádio do clube vai passar a chamar-se Spotify Camp Nou e as camisolas dos jogadores, tanto das equipas masculinas como femininas, vão exibir o logotipo da empresa sueca a partir da temporada 2022-2023.

É um acordo substancial que terá enorme visibilidade na capital da Catalunha. Quanto valerá? Nem o Spotify nem o Barcelona revelaram o montante, mas a cadeia norte-americana ESPN cita fontes anónimas que quantificam o patrocínio em 280 milhões de euros.

Isto significa que o Spotify pagará 70 milhões por ano para ser visível num estádio como capacidade para 100 mil espectadores e nas camisolas de um dos clubes mais conhecidos do mundo. A confirmar-se, este patrocínio é uma melhoria em relação ao acordo com a Rakuten, que expira no final desta época e valia 60 milhões por ano.

"Estamos muito orgulhosos por anunciar uma aliança pioneira como esta com uma organização de renome mundial como o Spotify", disse a presidente do clube, Joan Laporta, em comunicado publicado no site do FC Barcelona.

"Esta parceria vai permitir-nos continuar a levar o clube mais perto dos fãs e fazê-los sentir ainda mais parte da família Barça através de experiências únicas, combinando duas atividades como o entretenimento e o futebol, tornando possível ligar-nos a audiências em todo o mundo", salientou.

Parte do acordo engloba o acesso a elementos dentro do estádio que permitam ao Spotify promover certos artistas. Por exemplo, usar ecrãs digitais dinâmicos para mostrar um artista aos fãs europeus e outro artista a quem está a ver o jogo na Índia.

O FC Barcelona andava desde o final do ano passado à procura de um patrocinador que pagasse mais, numa altura em que o clube lida com um passivo de 1,35 mil milhões de euros. Este acordo com o Spotify terá sido, segundo rumores, um dos motivos que levou o CEO Ferran Reverter a demitir-se em fevereiro, em rota de colisão com a decisão de Joan Laporta.