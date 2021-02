Springsteen rende-se à publicidade em anúncio da Jeep na Super Bowl que apela à união

Dinheiro Vivo 08 Fevereiro, 2021 • 15:37 Partilhar este artigo Facebook

"O medo nunca foi o melhor de quem somos". "Nós apenas temos que nos lembrar que o próprio solo que pisamos é um terreno comum. Por isso conseguimos chegar lá. Podemos chegar ao topo da montanha, através do deserto... e vamos ultrapassar estar divisão."

Esta é a mensagem principal do anúncio com mensagem política de Bruce Springsteen em pleno Super Bowl, este domingo. Feito em parceria com a Jeep e que marca uma estreia em publicidade do cantor e autor de Filadélfia.

Durante anos Springsteen evitou qualquer relação com a publicidade. Ao longo dos anos recusou milhões e é famosa a sua recusa em ceder a música Born in the USA em anúncios da Chrysler nos anos 1980.

Agora juntou-se à Jeep, naquilo que Olivier François, diretor de marketing global da Jeep, que pertence ao grupo recentemente criado Stellantis - liderado pelo português Carlos Tavares - chama de "mensagem conjunta" entre a lenda do rock a a marca norte-americana.

Springsteen e o produtor Ron Aniello criaram assim a banda sonora instrumental do anúncio, que funciona para enquadra um monólogo de Springsteen sobre a redescoberta de um terreno comum para a América.

O anúncio em causa foi filmado ao longo de cinco dias no mês passado em Kansas, Colorado e Nebraska pelo colaborador de longa data de Springsteen, Thom Zimny. Daí que a abordagem visual seja semelhante aos videoclips do cantor.

Springsteen foi, até agora, um dos poucos músicos a resistir ao mundo da publicidade. Até mesmo um dos seus heróis, Bob Dylan fez anúncios para a Victoria"s Secret e Chrysler, enquanto músicos mais jovens de Taylor Swift a Travis Scott colaboram com marcas há vários anos.