Star Wars Celebration: 65 mil fãs voltam a juntar-se para equilibrar a Força

Quadro exposto na star Wars Celebration 2022 © Ana Rita Guerra

Nas imediações do centro de convenções de Anaheim, sul da Califórnia, um homem circulava com um comando remoto na mão a controlar uma réplica robótica do dróide R2-D2, que o mundo conheceu em 1977 no primeiro filme da saga "Star Wars." Foi ele que construiu esta versão, que pintou de amarelo para se destacar, e demorou três meses a fazê-la. O custo? Entre três a quatro mil dólares.

Este não era o único dróide faça-você-mesmo que circulou nos últimos dias no centro de convenções perto da Disneyland, onde decorreu o Star Wars Celebration depois de três anos de paragem por causa da pandemia de covid-19. Estima-se que cerca de 65 mil fãs do franchise criado por George Lucas tenham participado na convenção de quatro dias, onde a Disney anunciou várias novidades e dezenas de atores, produtores e criativos do mundo Star Wars participaram.

"Bem-vindos de volta à Celebration", disse Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, no primeiro grande evento da convenção. "Estivemos três anos à espera de vos ver, os fãs mais apaixonados, entusiásticos e criativos do mundo", descreveu. "Estivemos separados, mas sentimos a vossa presença."

Na audiência, milhares de fãs vestidos como os personagens da saga - e muitos empunhando sabres de luz elaborados, que custam cerca de 200 a 300 euros - rejubilaram com as novidades anunciadas pela Disney e Lucasfilm. Entre elas está uma nova série do universo Star Wars, "Skeleton Crew", que será protagonizada por Jude Law. Foi também anunciado que a série "Andor" será lançada a 31 de agosto, a terceira temporada de "O Mandaloriano" estreará em fevereiro de 2023 e que as gravações de "Ahsoka" começaram em maio.

Foi ainda revelado o teor da série documental "Light & Magic", que conta histórias inéditas dos bastidores da Industrial Light & Magic, a divisão da Lucasfilm que George Lucas fundou em 1975 e que viria a revolucionar a indústria de efeitos visuais. Esta série limitada estreia a 27 de julho no Disney+.

Mas foi no chão de exposições do centro de convenções que se percebeu a verdadeira dimensão do franchise, que completa este ano 45 anos de existência. Expositores de todo o tipo vendiam t-shirts, disfarces, sabres de luz, objetos de decoração para a casa, acessórios, serigrafias, brinquedos - alguns originais dos anos 70 e 80 - pósteres, canecas, cartas de jogo, numa autêntica feira de marketing espacial. A Lego tinha um dos maiores espaços no centro, promovendo as peças licenciadas do franchise e oferecendo atividades para os mais novos.

Os fãs circulavam pelos corredores carregando sacos e caixas com artigos que dificilmente encontrariam noutro lado, daí o valor de comprarem na Star Wars Celebration. A audiência era também muito diversificada, com famílias inteiras a participarem nas atividades, desde bebés de meses e crianças de todas as idades a séniores de barba branca e bengala.

Num dos pisos inferiores, a organização montou uma instalação com artefactos do cenário de gravações de "O Mandaloriano", numa experiência muito interessante que gerou filas de horas para entrar. No piso superior, a loja de merchandising da convenção tinha filas de espera controladas por seguranças e as t-shirts oficiais esgotaram rapidamente.

Na arena do centro aconteceram momentos icónicos, como o compositor John Williams a conduzir uma orquestra que tocou o tema principal de Star Wars e a presença da Harrison Ford a homenageá-lo, conversas com Ian McDiarmid (Imperador Palpatine) e Anthony Daniels (C-3PO), e uma aparição de Grogu (também conhecido como baby Yoda) pela mão de Jon Favreau.

"Isto tem sido um sonho tornado realidade", disse Favreau, que está por detrás de "O Mandaloriano", "O Livro de Boba Fett" e outras séries do universo. "Eu cresci a ver Star Wars."