Super Bock lança cerveja à base de trigo com menos 30% de calorias

Bruno Albuquerque, diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock Group.

Alexandra Costa 21 Abril, 2023 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Menos 30% de calorias. Essa é a frase que aparece na imagem da Super Bock Sky, mas não é o seu principal trunfo. A nova cerveja, apresentada hoje pela Super Bock, na verdade distingue-se pelo seu sabor - não tem aquele típico amargor das cervejas "normais" - e pelo menor teor alcoólico - tem apenas 3,3%.

Como explicou ao Dinheiro Vivo Bruno Albuquerque, diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock Group, a nova formula - à base de trigo - resulta de um trabalho de investigação de mais de três anos. O objetivo? Entregar um produto que colmatasse uma necessidade detetada no mercado: a das pessoas que procuram algo diferente e mais leve. Um exemplo? As mulheres, que, em Espanha, consomem mais cerveja do que em Portugal. A prova, revela o diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock Group, é que "há 25% do mercado que não está a ser servido convenientemente". O que dá uma indicação do potencial de negócio da nova cerveja.

O que faz toda a diferença nesta cerveja é a sua "receita", feita predominantemente à base de trigo que determina a diferença no sabor. A par, claro, da filtração e fermentação da cerveja.

A nova cerveja implicou algumas mudanças na fábrica da Super Bock, nomeadamente no aprovisionamento das matérias-primas. Houve alteração na receção das mesmas e os silos foram construídos de raiz, num espaço à parte. O mesmo aconteceu, revelou Bruno Albuquerque, com os equipamentos, que, pelo processo de fermentação específico, tiveram de sofrer alguns ajustes.

A questão, com a Super Bock Sky, não é tanto conquistar novos consumidores, aponta Bruno Albuquerque, mas sim que estes sejam consumidores mais assíduos.

A Super Bock diz que esta nova cerveja é pensada para quem não é um cliente habitual e/ou não gosta do tradicional sabor amargo desta bebida, pois na boca o sabor é suave e leve. Sublinha que se trata de uma cerveja que se bebe facilmente e que não exige qualquer tipo de comida para acompanhar. Ou seja, é uma opção para os não consumidores de cerveja, e adequada também aos novos tempos, em que as restrições ao consumo do álcool são cada vez mais exigentes.

A distribuição da Super Bock Sky terá início no fim de abril e a marca vai levar a cabo (em maio) um conjunto de ações de experimentação. Não só nos pontos de venda, mas também num dos grandes trunfos da Super Bock, os festivais de verão, onde se inclui o Super Bock Super Rock.

Embora não revele valores de investimento, Bruno Albuquerque afirma que estes são significativos e que este é "o" lançamento da Super Bock para este ano, embora a marca tencione apresentar mais novidades ao longo de 2023. Quanto ao preço recomendado, o diretor de marketing avança que será em linha com as outras cervejas da marca.