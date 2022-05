Super Bock lança passatempo para premiar artistas nacionais através de NFT

© Amin Chaar / Global Imagens

A Super Bock lançou o passatempo "Coruja para as Artes NFT Edition" da marca Super Bock Coruja que vai premiar artistas nacionais com interesse em aderir ao universo dos NFT (Non-Fungible Tokens), um dos mais recentes fenómenos virtuais. O passatempo pretende dar a conhecer a estreia de uma marca de cervejas portuguesa e promover a arte urbana, revela a empresa em comunicado.

Os artistas que estejam interessados em participar devem, até ao dia 18 de maio, preencher o formulário disponível aqui e submeter uma criação original de uma Coruja em formato digital (imagem ou vídeo até 30MB). O objetivo é que seja transformada em NFT, lê-se na mesma nota.

Vão ser escolhidos três finalistas e que recebem, no total, dez mil euros. Já o grande vencedor será o novo crew-member da marca Coruja e ainda pode vir a estabelecer futuras parcerias com a marca. A final vai decorrer no mês de junho em Lisboa, mas o local ainda não foi anunciado.

Vão ser nove "corujas" semifinalistas eleitas pelo júri como tendo as participações mais criativas e originais, sendo os conteúdos dos participantes publicados na rede social Instagram da marca para os seguidores escolherem qual a melhor, entre as datas 25 e 31 de maio. Os três participantes com maior número de "gostos", vão realizar uma prova final pública que vai consistir numa intervenção de arte urbana.

Estas obras, que vão ser transformadas em NFT, vão ser licitadas pelo público na plataforma Opensea.io, com o valor angariado em cryptomoeda, sendo resultante da venda da NFT. O valor vai reverter para os artistas.

Para os finalistas receberem o valor do prémio vão ter de criar uma carteira de cryptomoeda em Ethereum.

O diretor de Marketing Cervejas e Patrocínios do Super Bock Group, Bruno Albuquerque, afirma que "o Coruja para as Artes NFT Edition materializa, também no universo digital, a ligação da marca à Arte Urbana, desta vez no contexto da criação de NFT, o que faz todo o sentido para uma marca inovadora e disruptiva como Coruja. Estes poderão posteriormente adquirir os NFT e assumir a propriedade de obras digitais únicas e originais".