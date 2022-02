Tabelas com ADN português provocam Google e Microsoft

Dinheiro Vivo 22 Fevereiro, 2022 • 17:47 Partilhar este artigo Facebook

A Rows é uma tecnológica luso-germânica fundada em 2016 por Humberto Ayres Pereira e Torben Schulz. A solução para folhas de cálculo já arrecadou mais de 22 milhões de euros de investimento e afirma-se como uma concorrente direta do Microsoft Excel e do Google Sheets graças às funcionalidades avançadas de automatização e possibilidades de integração.

Para mostrar ao mercado que está pronta para concorrer em todo o mundo, a tecnológica com ADN português decidiu provocar a Google e a Microsoft. Foi instalada publicidade exterior junto às sedes das duas empresas nos Estados Unidos, em Mountain View (Califórnia) e Redmon (Washington).

"Dear Googlers, Your spreadsheet is from 2016. So is the Nokia 6070. It"s time for an upgrade." [Tradução: "Caros Googlers, a vossa folha de cálculo é de 2016. Assim como o Nokia 6070. Está na altura de uma atualização."] e "Dear Microsoft, Your spreadsheet has been at it for 36 years. It"s time to retire. We"ll take it from here." [Tradução: "Cara Microsoft, a vossa folha de cálculo já anda por aí há 36 anos. Está na altura da reforma. Nós assumimos a partir daqui."] são as mensagens que se podem ler nos outdoors instalados pela startup nacional nos dois Estados americanos.

Para o líder e co-fundador da Rows, Humberto Ayres Pereira, as mensagens "pretendem mostrar ao mundo que a Rows chegou e está pronta para ser uma alternativa moderna ao Excel e ao Google Sheets. Apesar de serem utilizadas por mil milhões de pessoas em todo o mundo, o mercado das spreadsheets [folhas de cálculo] está completamente estagnado há 15 anos. Nós construímos a Rows para ser verdadeiramente uma spreadsheet com superpoderes, permitindo às pessoas serem mais produtivas, criativas e podendo criar ferramentas de trabalho colaborativas de forma simples e intuitiva."