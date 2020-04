Em tempo de pandemia, o que querem os consumidores das marcas?

Fechados em casa para combater a propagação de uma doença que já assumiu contornos de pandemia o que esperam os consumidores que as marcas façam? Que protejam a saúde dos seus colaboradores, apoiem os hospitais e ajudem os governos no combate ao Covid-19.

As conclusões são da 1ª vaga do Barómetro Global da Kantar, realizado em 30 países. Os resultados para Portugal só deverão ser conhecidos a partir de abril, altura em que serão conhecidas as conclusões do estudo feito em parceria com Kantar Insights, do Grupo Marktest, representante em Portugal da Kantar Insights Division.

A empresa de estudos de mercado ouviu mais de 25 mil consumidores em 30 países sobre o que consideravam que deve ser o papel das marcas nesta fase.

E há uma resposta que surge como prioritária em 78% dos inquiridos: que as marcas cuidem da saúde dos seus trabalhadores. Depois 62% referem a implementação de sistemas de trabalho flexível como importante, seguido de o apoio aos hospitais (41%) e a ajuda ao governo (35%).

Já a expectativa de que as marcas deixem de fazer publicidade é muito baixa: apenas 8% dos inquiridos identificam esta questão como uma prioridade. “Numa altura em que muitas marcas ponderam deixar de comunicar para reduzir custos, as estimativas da Kantar indicam que uma eventual ausência de 6 meses da TV resultará numa redução de 39% na notoriedade global da comunicação da marca, potencialmente reduzindo a recuperação num mundo pós epidemia”, destaca a empresa de estudos de mercado, em nota de imprensa.

E que tipo de mensagens esperam os consumidores das marcas que continuam a comunicar? A maioria que a comunicação dê um contributo positivo para a sociedade. Ou seja, que comunique como a marca é útil no novo dia a dia (77%) ou os esforços feitos para enfrentar a situação (75%).

Mas há mensagens em que a marca, se enveredar por essa via, arrisca a gerar descontentamento. Armadilhas a serem evitadas na publicidade durante a pandemia? “A situação do coronavírus não deve ser explorada para promover a marca (75%) e os tons humorísticos devem ser evitados: (40%)”, refere o estudo.