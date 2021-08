The Walt Disney Company tem nova diretora em Portugal

Teresa Antas Rio, a nova diretora de marketing da The Walt Disney Company em Portugal.

Teresa Antas Rio é a nova diretora de Marketing da The Walt Disney Company em Portugal, depois de uma carreira de 13 anos na Unilever

Na The Walt Disney Company, Teresa Antas Rio terá como funções a coordenação e estratégia de marketing do grupo de pay tv em Portugal, que integra 11 canais - Fox, Fox Life, Fox Comedy, Fox Crime, Fox Movies, National Geographic, National Geographic Wild, 24Kitchen, Disney Junior, Disney Channel, Baby TV e Mundo Fox (Angola e Moçambique) - assim como do Disney+, o serviço de streaming da TWDC.

Segundo Teresa Antas Rio, a sua entrada na The Walt Disney Company "permite juntar duas das minhas grandes paixões: o marketing e a indústria do entretenimento".

Teresa Antas Rio lançou-se na MTV em Nova Iorque aos 21 anos. Em 2008 entrou na Unilever, onde acumulou 13 anos de experiência em marketing passando por funções locais e europeias em vários países.

Nos últimos três anos, foi head of marketing & board member da Unilever nos Países Bálticos. Regressa agora a Portugal para liderar a equipa de marketing da The Walt Disney Company em Portugal.