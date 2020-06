Tiago Simões preside à Associação dos Anunciantes

Tiago Simões é o novo presidente Associação Portuguesa dos Anunciantes (APAN) sucedendo a António Casanova, da Unilever FIMA, que esteve durante dois mandatos na presidência da associação dos anunciantes.

“É com um enorme sentido de responsabilidade que assumo a presidência da APAN num momento tão desafiador como o atual. A união e cooperação no sector da comunicação nunca foi tão essencial como agora. Enquanto associação de empresas anunciantes, a atuação da APAN é ainda mais necessária, para a valorização da indústria do marketing e da publicidade pelo impacto que esta tem na economia e na sociedade”, afirma Tiago Simões, diretor de marketing da Sonae MC, citado em nota de imprensa.

A Direção liderada por Tiago Simões da Sonae MC integra ainda Nuno Pinto Magalhães da Sociedade Central de Cervejas que se mantém como vice-presidente, Mónica Serrano da L’Oréal como secretária e Carla Santos do Santander como tesoureira. Enquanto vogais da Direção ainda fazem parte Rui Miguel Nabeiro da NovaDelta, Teresa Burnay da Unilever, Helena Gouveia da IKEA, Jorge Aguiar da Mercedes-Benz e Joana Garoupa da Galp Energia, informa a APAN. Direção tem mandato para 2020-2023.

Rita Torres Batista da NOS foi eleita presidente da Assembleia-geral, e Lia Oliveira da Nobre e Miguel Salema Garção dos CTT como secretários. A presidência do Conselho Fiscal da associação fica a cargo de Gonçalo Granado da Nestlé Portugal, coadjuvado João Santos do Grupo Tempus e Filipa Remígio da Artsana como vogais.

“A nova direção irá dar seguimento à missão da APAN que se centra em três áreas principais: Media & Metrics – que inclui as atividades relacionadas com a medição de audiências e com os media; Business Development – que integra todas as iniciativas que visem o conhecimento, partilha e o apoio aos profissionais de marketing e comunicação; e Regulação e Deontologia – que inclui matérias relacionados com a defesa do direito à comunicação das marcas, de forma responsável e em resposta à expetativas dos cidadãos”.