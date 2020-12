Tiago Teixeira Cruz. Circular entre concelhos e ver o Sporting no estádio... são os desejos para 2021

Dinheiro Vivo 23 Dezembro, 2020 • 10:29 Partilhar este artigo Facebook

2020 foi, há que dize-lo com frontalidade, um ano mauzito. Mas nada como estar quase a chegar ao fim. Com um novo ano à porta, o que gostaríamos que 2021 nos trouxesse? Quais são os desejos da comunidade criativa? E que anúncios os melhor representam?

O Dinheiro Vivo pediu à comunidade criativa que revelasse os seus desejos para o novo ano e que fossem rebuscar a sua memória de anúncios de sempre que melhor os espelhassem.

Tiago Teixeira Cruz, diretor criativo da ACNE Lisboa, aceitou o desafio revela aqui os seus desejos para 2021.

Veja e leia quais são aqui:

"2020 serviu sobretudo para nos lembrar que éramos felizes, livres e não sabíamos. Assim sendo o que eu gostava mesmo era que 2021 nos trouxesse de volta a liberdade e o prazer das pequenas coisas que tínhamos como garantidas. E que, com isso, viesse a tão necessária retoma económica, o emprego e o conforto das famílias.

Gostava de voltar a poder circular livremente entre concelhos. De moto, de carro, de jipe ou de balão, como neste filme criado pela Wieden+Kennedy London para a Honda e que é uma verdadeira ode ao desconfinamento e à liberdade de circulação inter-concelhia.

Anúncio: The Impossible Dream

Anunciante: Honda

Agência: W+K Londres

Gostava de me voltar a sentar à mesa de um restaurante com mais de 6 pessoas (e até depois das 22h30). Relaxadamente e sem instagrammers de comida, como nos sugere este filme criado e produzido pelos nossos "irmãos" da ACNE Estocolmo para o IKEA, em 2016:

Anúncio: Let's Relax

Anunciante: Ikea

Agência: ACNE Estocolmo

Gostava que os turistas voltassem. Não têm que chegar em hordas como em 2019, mas que voltassem. E com eles a recuperação de um setor económico que está moribundo. Como nos diz o imortal Iggy Pop neste filme criado pela Uncommon Creative Studio para o site de reservas On the Beach: "Everything"s better on the beach". Verdade e nós, portugueses, sabemo-lo melhor que ninguém.

Anúncio: Someday

Anunciante: On the Beach

Agência: Uncommon Creative Studio

Gostava de voltar à proximidade social. Às cervejas com amigos, ao contacto, aos beijos, aos abraços, às gargalhadas, até mesmo ao Brufen na manhã seguinte. Assim mesmo, em grande, ao molho e sem medos como neste filme da Young & Rubicam Melbourne para a Carlton Draught.

Anúncio: Big Ad

Anunciante: Carlton Draught

Agência: Young & Rubicam Melbourne

Gostava de voltar a ver futebol no estádio. Ainda por cima o Sporting está na frente e a jogar bem, e todos sabemos que isto pode voltar a acontecer apenas na próxima glaciação. Tenho saudades do ambiente, das bifanas gordurosas, de roer as unhas e de abraçar estranhos. Sinceramente não sei porque gosto tanto deste velho filme da cerveja argentina Quilmes. Além da música e da locução de Maradona, não tem grande ideia. É um videoclip. Mas arrepio-me sempre que o vejo, mesmo todo pixelado. É como com o futebol: irracional e inexplicável: um amor de que nunca nos arrependemos. Dá-me vontade de sair à rua e abraçar estranhos, lá está.

Anúncio: No me arrepiento de este amor

Anunciante: Quilmes

Agência: Young & Rubicam Argentina