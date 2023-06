TroianoBranding. Referência do branding no Brasil chega a Portugal

Jaime Troiano, fundador da TroianoBranding.

A completar três décadas de atividade no Brasil, a TroianoBranding decidiu internacionalizar-se para o outro lado do Atlântico, abrindo este ano um escritório em Lisboa. "Julgámos que era o momento oportuno de dar esse passo em direção à Europa, começando pelo país com o qual temos, naturalmente, muito mais afinidade histórica", diz ao Dinheiro Vivo Jaime Troiano, fundador da empresa.

A TroianoBranding que, no Brasil, aposta em empresas familiares, aterrou na Rua Braamcamp, no início do ano, e ainda está a explorar o terreno, avança a responsável pelo mercado nacional. "Este é um período de dedicação para aprimorarmos o nosso conhecimento das peculiaridades do mercado português e suas necessidades em branding. De qualquer maneira, já estamos prontos para dar passos na realização dos primeiros trabalhos", diz Patrícia Ferraz, responsável pelo escritório de Lisboa.

Questionada sobre o grau de maturidade do mercado português nesta área, Patrícia Ferraz responde que "o mercado português precisa tanto de projetos de branding como o brasileiro, algo que na verdade é uma necessidade quase universal. Afinal, a marca deixou de ser algo cosmético e decorativo apenas, para se transformar numa suprema ferramenta de negócios e de gestão organizacional".

O escritório alfacinha tem neste momento duas pessoas que trabalham em articulação com outras 20 em São Paulo, no Brasil. "Além disso, estamos desenvolvendo a nossa equipa e rede parceiros locais", adianta Jaime Troiano. "Queremos ser reconhecidos como um autêntico player local. Sei que temos muito a aprender com a vida económica de Portugal. Mas esse é um movimento que sempre orientou a cultura da nossa empresa. Ser também um aliado do mercado e um aprendiz", acrescenta Patrícia Ferraz.

E é Portugal apenas uma porta de entrada para mercados maiores na Europa? "Não! Pensamos em Portugal com o objetivo de atender da melhor forma possível o próprio mercado local. Ou seja, não pretendemos dividir nossa atenção com eventuais planos futuros neste momento", assegura o fundador.

A TroianoBranding dedica-se a 100% à área de criação e valorização de marcas e considera que tem várias armas para se distinguir no mercado. "São, pelo menos, quatro fatores importantes. Primeiro, a nossa experiência consolidada de 30 anos de operação em múltiplos setores de negócios. Somos a primeira empresa brasileira de branding. Segundo, dispomos de um conjunto de metodologias proprietárias, testadas com muito êxito ao longo de nossa história. Nossos clientes podem atestar esse fato".

Paralelamente, a empresa cria conteúdos e dá formação em branding. "Mais do que qualquer outro concorrente, orgulhamo-nos das diversas publicações sobre branding que colocamos à disposição do mercado", como a Brand Intelligence e Sua Marca Vai Ser um Sucesso. "Somos uma organização muito comprometida com a educação e reciclagem de profissionais e suas empresas em relação a branding. Criámos o primeiro curso de especialização em branding há 12 anos e estamos oferecendo uma versão renovada do curso neste ano", sublinha Jaime Troiano. C.A.R.