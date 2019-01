TSF, O Jogo e Men’s Health são Cinco Estrelas

A rádio TSF, o desportivo O Jogo e a revista masculina Men’s Health foram reconhecidos pelos portugueses na quinta edição do Prémio Cinco Estrelas. As marcas de informação do Global Media Group foram eleitas pelos consumidores numa edição de onde saíram vencedores 116 marcas, 16 órgãos de comunicação social e 17 personalidades, num total de 774 avaliações feitas. Os prémios serão entregues a 16 de janeiro, no Casino Estoril.

O Prémio Cinco Estrelas reflete as escolhas dos consumidores sobre as melhores marcas, serviços ou produtos em Portugal. No caso dos órgãos de comunicação social, critérios como notoriedade espontânea, credibilidade, confiança ou inovação foram ponderados pelos 251.500 consumidores envolvidos na avaliação das marcas.

A TSF foi eleita com 7,87 (numa escala de 1 a 10) na categoria de Rádios de Informação como Cinco Estrelas, enquanto O Jogo foi eleito com 7,62 na categoria de Jornais Desportivos e a Men’s Health com 7,8 na de Revistas Masculinas.

Público (Jornais Diários); Expresso (Jornais Semanários); Caras (Revistas Sociais); Elle (Revistas Femininas e de Moda); Forbes (Revistas de Economia e Gestão); Sábado (Revistas de Grande Informação); National Geographic (Revistas de Viagens e Lazer); Gadget & PC (Revistas de Tecnologia); Notícias ao Minuto (Imprensa online); RFM (Rádios de Entretenimento); SIC Noticias (TV – Canais de Informação); TVI (TV – Canais Generalistas); Benfica TV (TV – Canais Desportivos) são as marcas de media igualmente reconhecidas nesta edição.

Ao longo destes 5 anos de existência do Prémio Cinco Estrelas foram já avaliadas mais de 2000 marcas, com a participação de mais de meio milhão de consumidores. Apenas 510 foram distinguidas com o Prémio Cinco Estrelas.