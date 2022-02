Última chamada para inscrição na competição do Young Lions 2022

Young Lions Portugal: última chamada para as inscrições da competição 2022 © DR

A competição nacional do Young Lions 2022, uma iniciativa do Festival de Criatividade de Cannes, está prestes a terminar as suas inscrições. Os jovens talentos portugueses que pretendam "assumir a juba e meter as garras de fora" têm até sexta-feira, dia 4 de março, para se inscrever.

As candidaturas, que este ano, aceitam participantes até os 31 anos de idade, estão abertas nas áreas de Media, Marketing, Design, Imprensa/outdoor, Digital, Relações Públicas e Filme.

Na primeira fase, os participantes apresentam a sua candidatura através do envio de portfólio e/ou CV. O júri, que será anunciado em breve, terá até dia 21 de março para avaliar os candidatos e eleger os 70 finalistas. Os resultados serão divulgados até dia 23.

O segundo momento da competição decorre no bootcamp, realizado na Nova SBE, em Carcavelos, entre os dias 1 e 4 de abril, no qual os finalistas devem responder a um desafio proposto pela marca patrocinadora da categoria. O painel de jurados irá selecionar as sete duplas mais criativas, uma por categoria, que terão oportunidade de representar Portugal no Young Lions Competitions.