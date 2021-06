Um dispensador de queijo para nachos? Ideia em português para o 4 de Julho

"Cheese Dip-Spenser" foi o nome encontrado para este dispensador tornado indispensável para celebrações caseiras em tempos de covid. "Uma forma segura de nos livrar dos germes dos duplos mergulhadores" (que passam pelo molho, trincam e voltam à taça) é a frase chave que explica o conceito. E que toma forma a dias das celebrações do dia 4 de Julho, dia dos Estados Unidos.

Luís Marques © DR

Em tempos de covid, mesmo com poucas pessoas reunidas e dentro dos cuidados sanitários recomendados, pode haver perigos à espreita. Para tornar mais seguras as festas do 4 de julho, a Juanita's Foods criou este dispensador de molho que garante que todos ficam seguros e felizes com a quantidade de molho nos seus nachos.

A campanha, que pode ver aqui, tem assinatura do português sediado nos Estados Unidos Luís Marques, diretor criativo/de arte, e do brasileiro Júlio D'Alfonso, diretor criativo/copy da BBDO Los Angeles.

Juanita's Foods - Nacho Cheese Dip-spenser from Luis Marques on Vimeo.

"O nosso cliente, Juanita's Foods - uma marca de comida mexicana sediada na Califórnia - lançou-nos um desafio: fazer um dos seus produtos, Nacho Cheese Sauce, parte das comemorações do dia de Independência dos EUA. A maior questão foi como competir com os famosos hambúrgueres e cachorros-quentes (a comida mais consumida no 4 de Julho)", conta Luís Marques ao Dinheiro Vivo.

Júlio D'Alfonso © DR

No brainstorming com Júlio D'Alfonso, a ideia surgiu "de um insight muito simples: quando se tem um snack com molho à frente, há grandes probabilidades de o voltar a mergulhar no molho depois de uma dentada, o que não só é má etiqueta como se torna perigoso devido à transmissão de germes", completa Júlio. "E sendo o 4 de Julho a primeira festa onde famílias e amigos se vão reunir depois da pandemia, achámos que seria essencial lembrar para o perigo do double dipping, mas de uma forma leve e bem-humorada."

Do conceito à solução criativa, foi um saltinho. "Sentimos logo que estávamos na direção certa", diz Luís Marques. "Havia tensão e um problema claro para resolver. Daí surgiu uma outra observação - os dispensadores de álcoolgel com os quais o mundo se tornou tão familiarizado no ano passado, estão a perder uso devido à quantidade de vacinas administradas. Rapidamente chegámos à solução: transformar dispensadores de álcoolgel em dispensadores de queijo derretido para que cada um possa servir-se com segurança de uma porção individual de queijo."

Júlio D'Alfonso conta ainda que o cliente gostou e comprou a ideia de imediato. "A partir daí, seguimos para produção. Encontrámos um parceiro em Los Angeles e recriamos 10 dispensadores de queijo; de seguida filmámos um vídeo para promover a ideia nas redes sociais e convidar os consumidores a participar num concurso para ganhar o Nacho Cheese Dip-spenser no Instagram da Juanitas."

A ideia é tão boa que pode sair do anúncio para a realidade: o cliente gostou tanto que a Juanita's está a considerar produzir Dip-spensers em maior escala, introduzindo-os no seu portefólio de produtos.